Elektronikkæden Humac har de seneste måneder været ramt af et eskalerende problem med systematisk tyveri i deres butikker landet over.

Nu tager Humac sagen i egen hånd. På Facebook har Humac delt umaskeret videoer af tyve, der har held med at afmontere alarmer på elektronik.

»Vi får ingen svar på vores anmeldelser, og vi deler videoovervågningen i håb om, at vi i stedet kan få offentlighedens hjælp,« siger direktør i Humac Michael Bech til B.T.

Selvom det går stik imod lovgivningen at dele overvågning, ser direktøren sig nødsaget til det.

»Det er frustrerende, at vi har anmeldt 40 tyverier i løbet af de seneste 16 måneder, men ingenting hører fra dem,« siger Michael Bech.

Han håber på, at borgere kan genkende tyvene og melde dem til politiet. Ifølge direktøren er der tale om organiseret tyvebander, der tager rundt i landets Humac-butikker.

»Det er systematisk tyveri, hvor de primært stjæler de nyeste iPhones, som sjovt nok også er de dyreste. De tager på turné rundt i vores butikker. Først var de i Kolding, og efterfølgende var de i Vejle, og så tog de til Esbjerg og Herning,« siger Michael Bech.

Alene i løbet af de seneste tre måneder har butikskæden fået stjålet dyrt elektronisk udstyr for omkring 300.000 kroner.

»Forsikringen dækker ikke tyverierne, så jeg skal finde besparelse for 300.000 kroner. Det er en årsløn, to elever eller medarbejdernes sommerfest, der ryger. Det kan jeg ikke byde mine medarbejdere,« siger Michael Bech.

Det er ikke første gang, at desperate butiksejere ser sig nødsaget til at dele umaskerede overvågningsvideoer på Facebook. B.T. har tidligere beskrevet flere tilfælde heriblandt købmand Brian Rosenstand, der også har oplevet, at systematisk tyveri er eksploderet de seneste år.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Syd- og Sønderjyllands Politi uden held. Til TV Syd bekræfter politiet, at tyverierne i Humacs butikker i Kolding og Vejle er anmeldt. Samtidig har politiet ikke modtaget en anmeldelse vedrørende Humacs ulovlige deling af overvågningsvideoer.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter også over for tv-stationen, at der også ligger en anmeldelse om forsøg på tyveri fredag den 28. december fra Humacs butik i Esbjerg.