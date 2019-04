Knap 50 personer var syge med diarré eller opkast, da Kolding Designskole lukkede nogle dage i februar.

Et større sygdomsudbrud i februar på Kolding Designskole skyldtes roskildesyge, der kunne spores til kantinemad.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) tirsdag i en pressemeddelelse, efter at SSI og Fødevarestyrelsen har afsluttet undersøgelser af udbruddet.

I slutningen af februar lukkede Kolding Designskole nogle dage, og eleverne blev sendt hjem med øjeblikkelig virkning.

I løbet af én dag modtog skolen op mod 100 sygemeldinger, skrev DR dengang.

En spørgeskemaundersøgelse viser nu ifølge SSI, at knap 50 personer var syge med diarré eller opkast.

Syv personer har afgivet prøver, som indeholdt norovirus - også kendt som roskildesyge.

Undersøgelserne har ikke kunnet finde "en specifik smittekilde".

Men flere patienter havde spist sandwich fra skolens kantine.

- Norovirus er meget smitsomt, og vi ser ofte sygdomsudbrud fra mad serveret i kantiner og lignende. Heldigvis er det ikke en alvorlig infektion, og som oftest går den over af sig selv i løbet af få dage, siger overlæge ved SSI Tyra Grove Krause, afdeling for infektionsepidemiologi og forebyggelse, i meddelelsen.

Norovirus giver akut maveinfektion med diarré og opkast og er en af de mest almindelige årsager til akut maveonde.

Den kan være ualmindeligt svær at dæmme op for.

- Udfordringen ved norovirus er, at der er mange smitteveje, siger Tyra Grove Krause i meddelelsen.

- Man kan for eksempel godt være rask smittebærer og bringe smitten ind i en virksomhed uden selv at vide det. Det kan derfor være svært både at stoppe udbruddet og finde smittekilden.

Sygdomme med norovirus kaldes ifølge Fødevarestyrelsen for roskildesyge, fordi det første kendte danske sygdomsudbrud var i Roskilde i 1936.

/ritzau/