Skandalen om de uduelige ejendomsvurderinger nåede i går nye højder, da en vred skatteminister måtte fortælle den måbende offentlighed, at ejendomsvurderingerne udskydes for sjette gang til nu tidligst sommeren 2021.

»Forsinkelsen er på ingen måder acceptabel,« lød det fra skatteminister Morten Bødskov (S).

Det er problemer med at teste kvaliteten af de nye ejendomsvurderinger, der betyder, at boligejerne nu må vente endnu et år med at få at vide, hvad deres bolig er værd og dermed skal beskattes af.

Udskydelsen har en fatal konsekvens for en del af de 715.000 boligejere, der siden 2011 har betalt for meget i boligskat.

Boligejere, der dør, inden udbetalingen falder, får nemlig ikke en krone. Heller ikke arvingerne. Pengene ryger i stedet i statskassen.

»Jo flere år det her boligskattesystem bliver udsat, jo flere vil nå at dø, inden de får deres penge. Det er penge, de kunne have forsødet tilværelsen med, mens de var i live,« siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea.

Og det er ikke småpenge, der er tale om.

Den gennemsnitlige boligejer, der har betalt for meget i boligskat, skulle i år have haft 18.000 kroner tilbage inklusive renters rente på 6,2 procent, som er den skattefrie sats, staten forrenter den uberettigede skatteopkrævning med.

Hvis pengene først tilbagebetales engang i 2022, vil beløbet være vokset til gennemsnitligt 23.091 kroner, viser beregninger, som Nordea har foretaget for B.T.

Det koster samtidig os alle sammen dyrt, at ejendomsvurderingerne igen er blevet udskudt, forklarer Lise Nytoft Bergmann.

»Det er superærgerligt. Udskydelsen har allerede kostet skatteyderne cirka 3,3 milliarder kroner i renteudgifter til de 715.000 boligejere. Nu bliver det beløb endnu større, og der er kun skatteborgerne til at betale for det,« siger hun.

Hvad er en ejendomsvurdering? Det er skattemyndighederne, der laver den offentlige vurdering af din ejendom/bolig. Vurderingen er grundlaget for, hvor meget du skal betale i boligskatter. Der findes to slags boligskatter. Ejendomsværdiskatten. Den betales ud fra den offentliuge vurdering af din ejendom, inklusive grund og bygninger. Skattemyndighederne skønner, hvad du kan få ejendommen, hvis du sælger til en fornuftig køber. Grundskyld. Den betales ud fra grundværdien. Det er den værdi, din grund har, hvis der ikke stod en bygning på den. Skattemyndighederne har ofte problemer med at vurdere grundværdien i for eksempel København, hvor der er meget få ubebyggede grunde til salg.

Men hvad betyder udskydelsen af ejendomsvurderingerne og hele boligskattereformen for alle danske boligejere?

B.T. guider dig her gennem den uvejsomme boligskattejungle.

Vi starter turen i 2019, da den nye S-regering tiltrådte.

Her gik det hurtigt op for skatteminister Morten Bødskov, at den oprindelige plan om at indføre et helt nyt sæt boligskatteregler ikke havde en jordisk chance for at træde i kraft som planlagt i 2021 på grund af det håbløst forsinkede ejendomsvurderingsystem.

Købt eller solgt? Det er uklart, om du vinder eller taber på boligskattereformen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Købt eller solgt? Det er uklart, om du vinder eller taber på boligskattereformen. Foto: Søren Bidstrup

Skatteministeren udskød derfor som en af sine første ministergerninger hele boligskattereformen til 2024. En reform, som vil sænke boligskatterne for to ud af tre boligejere, men som boligejerne altså nu må vente på.

Og hvad betyder det så?

Jo, som et plaster på såret satte regeringen og et flertal i Folketinget derfor ejendomsværdiskattesatsen ned fra 1,0 til 0,92 procent i perioden 2021-2024.

Den lettelse gælder alle boligejere og er udformet sådan, at jo højere offentlig vurdering boligen har, jo større er skattelettelsen.

En gennemsnitlig husejer vil spare cirka 872 kroner i ejendomsværdiskat i 2021, mens en boligejer i København slipper 1.380 kroner billigere i ejendomsværdiskat i 2021 sammenlignet med i år, viser beregninger fra Nordea.

Samtidig blev den maksimale grundskyldsstigning – altså den skat, man betaler af jorden, boligen er opført på – sat ned fra 7,0 procent om året til en maksimal stigning på 2,8 procent om året i 2022-24.

Her de de nye boligskatteregler I 2024 træder de nye boligskatteregler i kraft. Her er de vigtigste punkter: Alle boligejere vil få en lettelse i de samlede boligskatter i 2024 sammenlignet med videreførelse af de skatteregler, der gjaldt ved indgåelse af boligskatteforliget i 2017.

Samtidig forventes det, at for knap 2 ud af 3 ejerboliger bliver de samlede boligskatter lavere ved overgangen til de nye boligskatteregler i 2024. De øvrige ejerboliger får en skatterabat, så de ikke kommer til at betale mere i samlede ejendomsskatter i 2024, end hvis de skatteregler, der gælder i 2023, ville blive videreført.

Boligskatterne kommer efter 2024 til at følge boligens værdiudvikling. Boligejerens skat vil dermed stige, hvis den offentlige vurdering stiger. Men beløbet, man løbende betaler i boligskatter, kan ikke stige, så længe man ejer sin bolig. Hvis skatterne stiger, indfryses stigningen i boligskatten automatisk, indtil man sælger sin bolig.

Ejendomsværdiskattesatsen bliver sat ned fra 1 til ca. 0,55 procent af beskatningsgrundlaget for langt de fleste boliger. Meget dyre boliger beskattes hårdere. Hvis beskatningsgrundlag er over ca. 8,3 millioner kroner, bliver skattesatsen 1,4 procent.

Beløbet, boligejerne skal betale skat af, sættes 20 procent lavere end ejendoms- og grundvurderingen. Hvis en grund er vurderet til 1 mio. kr., skal der altså kun betales skat/grundskyld af en værdi på 800.000 kr. Kilde: Skatteministeriet.

Udskydelse af boligskattereformen fra 2021 til 2024 betyder imidlertid, at mange husejere i København og andre kommuner med mange lejligheder er gået glip af en væsentlig større lettelse i grundskylden fra 2021 og frem.

En husejer i København stod faktisk til at spare omkring 16.000 kroner i grundskyld om året fra 2021, hvis boligskattereformen var trådt i kraft til tiden, viser beregninger fra Danske Bank.

Nu må de vente med den markante skattelettelse til 2024.

Omvendt ventes den københavnske husejers ejendomsværdiskat at blive højere i 2024 end i dag på grund af stigende huspriser.

Det er derfor for tidligt at afgøre præcist, hvilke husejere i København og også i andre dele af landet der samlet vil få en boligskattelettelse i 2024, forklarer Lise Nytoft Bergmann.

»Det er for mange boligejere ikke muligt at gøre regnskabet endeligt op, før vi står i 2024 og kender de konkrete ejendomsvurderinger. Først når vi kender boligprisudviklingen i de kommende år, kan vi gøre regnebrættet op og se, om vi er blevet vindere eller tabere med boligskattereformen og de nye offentlige vurderinger,« siger hun.