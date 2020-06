Ét emne optager danskerne mere end noget andet lige nu: De indefrosne feriepenge.

På grund af coronakrisen er politikernes holdning til, hvornår danskerne skal have fingrene i deres egne opsparede penge, ændret radikalt. Hvor det hidtil var planen, at man kunne få pengene, den dag hvor man har ret til folkepension, så lader det nu til, at de mange milliarder kan lande snart.

En typisk familie vil eksempelvis få 50.000 kroner mere i budgettet, hvis alle 55 milliarder bliver udbetalt.

Selv om de fleste formentlig vil være overordentlig glade for at åbne netbanken for at opdage en bugnende konto, så er der faktisk grund til at håbe på, at feriepengene kan blive stående hos den nyoprettede fond Lønmodtagernes Feriemidler.

For her vil pengene blive forvaltet af professionelle og vokse stabilt med renters rente.

En typisk indkomst vil betyde, at der er sparet 25.000 kroner op i 2020. Med en rente på tre procent vil det beløb vokse til 60.682 kroner med 30 år til pensionen.

Det viser en beregning fra revisionsselskabet BDO Danmark.

Og det er en relativ god gevinst i et marked med minusrenter og negativ inflation.

»Ser man på afkastmiljøet i øjeblikket, så får man jo ikke mange penge ud af at have penge stående i banken. Vi lever i en tid med så lav rente, at de fleste skal være glade for at gå i nul,« siger chefkonsulent og skatteekspert hos BDO Danmark Henning Boye Hansen.

»Der kan ske rigtig meget på 30 år, men de fleste har nok den teori, at det rentemiljø, vi har i øjeblikket, vil vare ved i en pæn årrække endnu,« fortsætter han.

Derfor kan der for den enkelte være god ræson i at lade de indefrosne feriepenge forblive indefrosne.

»Helt generelt skal man have tiltro til, at fonden vil forvalte pengene, så der kommer et fornuftigt afkast. Men man skal ikke forvente, at det bliver tårnhøjt.«

»Fonden vil typisk lave relativt sikre investeringer, og det vil give sig udslag i det afkast, man får. Hvis man får et afkast på tre til fire procent, så skal man være tilfreds,« siger Henning Boye Hansen.

Skatteeksperten fortæller desuden, at danskere, der betaler topskat, kan have fordel af at få udbetalingen senere i livet.

»Funktionærer skal som hovedregel betale skat, når de får udbetalt pengene. Hvis man forestiller sig en, der får udbetalt pengene nu, så betaler vedkommende måske topskat og modtager pengene på et tidspunkt, hvor personen betaler den højeste marginalskat.«

»Den samme person vil typisk arbejde mindre i slutningen af sit arbejdsliv og vil derfor ikke betale en lige så høj marginalskat til den tid,« siger Henning Boye Hansen.

De største vindere

Det allermest fordelagtige for danskerne vil dog ifølge Henning Boye Hansen være at få pengene mellem hænderne og derefter bruge dem til at afdrage gæld.

For ‘afkastet i fonden kommer aldrig til at slå den rente, man betaler på et lån’, siger han.

»Dem, der får pengene ud og bruger dem på privatforbrug, vil have ulempe af det. Men dem, der modtager pengene og bruger dem til at nedbringe gæld, vil være de største vindere. At afdrage gæld vil være den bedste investering, man kan foretage,« siger han.

Det vil dog være noget nær et mareridt for regeringen, hvis danskerne vælger udelukkende at lade fornuften styre.

»Det vil have den betydning, at det skaber færre jobs, end man havde håbet. For det er politikernes håb, at udbetaling af de indefrosne feriepenge vil øge aktiviteten i samfundet og på den måde skabe flere job,« siger Henning Boye Hansen.