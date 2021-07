Tech-eksperten Zak Doffman siger det ligeud.

'Er det på tide at sige farvel for Messengers 1,3 milliarder brugere?' spørger han.

Årsagen til hans holdning er, at Facebook, der står bag Messenger, er på vej med en omfattende – og godt nok forsinket – sikkerhedsopdatering til beskedtjenesten.

I en klumme hos Forbes med overskriften 'Derfor skal du stoppe med at bruge Facebooks Messenger-app' argumenterer Zak Doffman, der er ekspert i sikkerhed på internettet, for, hvorfor der er grund til at være bekymret.

Facebook og Mark Zuckerberg ejer både WhatsApp, Instagram og Messenger. Foto: AMY OSBORNE Vis mere Facebook og Mark Zuckerberg ejer både WhatsApp, Instagram og Messenger. Foto: AMY OSBORNE

Opdateringen vil betyde, at brugernes beskeder til hinanden automatisk vil være krypteret, så ingen udenforstående – heller ikke Messenger selv – kan læse indholdet. Og sker det, bør man kassere appen, mener Zak Doffman.

Krypteringsmodellen mellem brugere benytter Facebook allerede hos sin anden store beskedtjeneste WhatsApp. Det kaldes 'end to end'-kryptering.

Umiddelbart lyder det som et positivt tiltag og ikke mindst i forhold til privatlivets fred. Og den private sikkerhed.

Men som Zak Doffman hos Forbes konstaterer: »At kryptere Messenger er svaret på et problem, der ikke eksisterer.«

Han argumenterer videre, at WhatsApp og Messenger har to meget forskellige brugerflader:

WhatsApp tillader kun brugere at kontakte andre brugere, man i forvejen kender og er forbundet med.

Messenger tillader brugere at komme i kontakt med alle andre brugere i verden.

Og det er ifølge eksperten en afgørende forskel.

For selvom Zak Doffman i udgangspunktet mener, at privatlivets fred står foran alt andet, så vil en kryptering af Messenger medføre et uoverskuelig slaraffenland for ikke mindst kriminelle, pædofile og terrorister, der vil få rum til frit at kontakte ikke bare hinanden, men altså alle og enhver. Uden at myndigheder eller politi på noget tidspunkt kan se indholdet.

Chefen for den britiske efterretningstjeneste MI5 har tidligere i år i øvrigt også udtrykt sig stærkt kritisk om den kommende kryptering på Messenger.

Hvilken beskedtjeneste bruger du mest?

»Hvis du har end to end-kryptering, hvor det på ingen måde er muligt at afkode den kryptering, så giver du i virkeligheden de sjældne personer – terrorister eller folk, der organiserer børneovergreb på nettet, nogle af de værste folk i vores samfund – en fribillet til et sted, hvor de ved, at ingen kan se, hvad de laver,« lød det fra Ken McCallum til The Times.

Som Zak Doffman pointerer, er hele diskussion om krypteringen af Messenger 'kringlet'. For uanset hvad vil man give afkald på noget: sikkerhed, privatliv, overvågning.

I dette tilfælde mener han dog, at hensynet til eksempelvis børn, der med en kryptering i skjul kan kontaktes af pædofile via Messenger, bør trumfe alt.

'Jeg taler som en far, når jeg mener, at der bør være en balance,' som eksperten skriver.

Facebook har også planer om at kryptere beskederne på et andet socialt medie, man ejer, nemlig Instagram. I virkeligheden mener Zak Doffman, at løsningen bør være at lade tjenesterne være, som de er nu, hvor kun WhatsApp altså er krypteret, for 'Facebook behøver ikke at tilbyde den samme form for sikkerhed hos Messenger og Instagram.

Så kan folk bruge de forskellige beskedtjenester afhængig af behov, fremfører han. Det vil give en vis mulighed for overvågning, men det vil også indskrænke fordækte typer adgang til at udføre deres ugerninger.

Messenger og WhatsApp er klodens to største beskedtjenester med henholdsvis 1,3 milliarder og 2 milliarder brugere på månedlig basis.