Over hele verden har tusindvis af forskere længe arbejdet benhårdt for at kunne skabe den mest effektive vaccine mod covid-19.

Og flere forskerhold er endog meget tæt på at være helt fremme ved målstregen, hvor netop deres vaccine kan få myndighedernes sidste stempel med 'godkendt', så den derefter kan blive sprøjtet ind i kroppen på folk.

Men ikke alle vil lægge krop til det. Langtfra.

Cirka hver femte dansker vil ikke lade sig vaccinere mod covid-19, viser en omfattende undersøgelse fra Aarhus Universitet.

Og en spørgeundersøgelse blandt et repræsentativt udvalg af befolkningen foretaget af analyseinstituttet YouGov for B.T. i august viser samme billede.

B.T. har spurgt nogle af vaccine-fornægterne om, hvorfor de ikke tror på et lille stiks store betydning for deres egen og andres sundhed og sikkerhed:

Linda Nielsen(Privatfoto) Vis mere Linda Nielsen(Privatfoto)

Linda Nielsen, 40 år, Odense, nyretransplanteret og kronisk syg:

»Jeg tror ikke på, at en vaccine, der er udviklet på under et år, er klar til brug. Man kender ikke bivirkningerne, for der har slet ikke været tid nok til at teste den,« siger Linda Nielsen.

Hendes anden hovedbegrundelse for ikke at ville lade sig vaccinere mod covid-19 er, at hun frygter, det kan gå ud over immunforsvaret.

Hun lider af lupus, som er en sygdom, der får kroppens immunsystem til at angribe raske celler og væv.

Og hun er bange for, det går helt galt, hvis hun lader sig vaccine.

»Jeg er for eksempel heller ikke vaccineret mod influenza, selv om jeg vil blive så syg, at jeg skal indlægges, hvis jeg bliver ramt af det. Jeg tror, at hvis man lader sig vaccinere, så bliver kroppens eget immunforsvar 'dovent'. For mig at se er coronavirus alt for hypet. Der er jo også flere, der dør af influenza.«

Kenn Egtved(Privatfoto) Vis mere Kenn Egtved(Privatfoto)

Kenn Egtved, 38, Haderslev, selvstændig automekaniker:

»Det vigtigste argument for mig for ikke at blive vaccineret mod covid-19 er, at det ikke er farligere end influenza. Vi kan jo se på tallene, at det ikke slår ret mange ihjel. Det er latterligt lidt i forhold til influenza. Men hvis nogen alligevel vil udvikle en vaccine mod covid-19, så fint nok for mig. Jeg skal bare ikke selv have den,« siger Kenn Egtved.

»Jeg forstår heller ikke, hvorfor der ikke er nogen, som stiller spørgsmål ved, om det virkelig er nødvendigt, at hele verdens økonomi skal gå i stå på grund af det her.«

»Hele verdensøkonomien bliver smadret, og vi bliver udsat for restriktioner, restriktioner og restriktioner. Men vi aner ikke, om det overhovedet virker,« siger Kenn Egtved, som mener, der er helt andre kræfter på spil bag corona-pandemien:

»Jeg har fuld respekt for, hvis folk er pissebange for det. Det er jeg ikke selv. Jeg tror, der ligger en helt anden og større agenda bag. Måske at nogen vil have sat verdens forbrug ned med gode intentioner om at redde planeten.«

Professor: Alle sikkerhedstrin er overholdt Af Jens Anton Havskov Skeptikere over for de kommende vacciner mod covid-19 er særligt kritiske og bekymrede over, at vaccinerne er blevet udviklet usædvanlig hurtigt. Coronavirus lagde land efter land på kloden ned inden for ganske få uger i begyndelsen af året, og nærmest siden da har forskere arbejdet på højtryk for at lave en effektiv vaccine. Men selv om det er lykkes på meget kort tid, og vaccinerne derfor snart vil være klar til myndighedernes godkendelse, er der ingen grund til at være bekymret, fastslår Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet. »Det er gået rigtig stærkt. Men der er ikke sprunget nogen sikkerhedstrin over. Det er de samme regler, der er sat op, og det er de samme sikkerhedskrav. Den store forskel her er, at der er afsat rigtig, rigtig mange ressourcer,« siger han. »Samtidig har myndighederne været meget hurtige til at kigge på det. Vi står jo og tripper for at komme i gang med at vaccinere.«

Christina Pihl Rasmussen(Privatfoto) Vis mere Christina Pihl Rasmussen(Privatfoto)

Christina Pihl Rasmussen, 43, Kværndrup, i jobtræning som vagt:

»Jeg synes, alt det med corona er blevet kørt alt for meget op. Der er folk, der er døde, ja. Men de er ikke døde af corona. De er døde med corona. Altså af noget andet. Jeg tror ikke, covid-19 er så farlig, som vi får at vide,« siger hun.

»Jeg synes også, det lyder meget underligt, at man på under et år kan fremskaffe en vaccine. Det plejer jo at tage otte år eller mere, så det kan ikke være prøvet nok. Jeg skal ikke have det lort ind i min krop,« siger Christina Pihl Rasmussen.

Hun er – som flere andre – meget kritisk over det udkast til en ny epidemilov, som Folketinget nu skal til at forhandle sig til rette om.

Særligt den del, der i visse tilfælde kan give myndighederne mulighed for tvang.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde i spørgetimen i Folketinget tidligere i denne uge, at hun nu vil indkalde partierne til en ny drøftelse, hvor målet er at få lavet en ny epidemilov, 'som Folketingets partier kan se sig selv i', som hun formulerede det.

Nicolaj Dammose Lastein(Privatfoto) Vis mere Nicolaj Dammose Lastein(Privatfoto)

Nicolaj Dammose Lastein, 19 år, Jels, værnepligtig:

»Som det ser ud lige nu, vil jeg hellere fortsætte med at holde afstand, spritte af, bruge mundbind og også for eksempel bruge handsker, hvis det er det, myndighederne vil have os til.«

»Men jeg tør ikke tage en vaccine, der er blevet udviklet så sindssygt hurtigt,« siger den unge sønderjyde, som har fuld respekt for dem, der gerne vil vaccineres. Han vil bare ikke selv.

»Jeg har en veninde, som fik diabetes efter at have fået en vaccine. Vaccinen ødelagde hendes bugspytkirtel. Når jeg nu selv er rask, så har jeg det sådan, at jeg hellere vil have corona i 14 dage og så ligge i isolation end tage en vaccine, hvor man ikke kender bivirkningerne,« siger Nicolaj Dammose Lastein.

Ekspert: Jeg er ikke i tvivl Af Jens Anton Havskov Den særlige bekymring hos vaccine-fornægterne er, at når man har udviklet en vaccine nærmest i lyntempo, så vil risikoen for bivirkninger ikke være undersøgt til bunds. Til det siger professor ved Aarhus Universitet Rune Hartmann: »Man kan ikke udelukke en bivirkning. Det kan man aldrig helt. Der kan vise sig at være nogle meget sjældne bivirkninger, som man måske først vil se efter to år eller mere. Jeg vurderer det ikke selv som særlig sandsynligt,« siger han. »Man kan anlægge en risikobetragtning: Altså, hvad er risikoen for bivirkninger, og hvad er risikoen for at dø af sygdommen og for at få varige mén af den? Jeg er ikke i tvivl om, at jeg foretrækker at blive vaccineret,« siger Rune Hartmann. Der er allerede nu døde flere amerikanere af covid-19, end der døde under Vietnamkrigen og Koreakrigen tilsammen. Og tusindvis flere vil komme til i den kommende tid. De amerikanske myndigheder forventer at kunne give de første godkendelser til covid-19-vacciner i december. Derefter kan et vaccineprogram begynde at blive rullet ud.

Rene Wilsleff(Privatfoto) Vis mere Rene Wilsleff(Privatfoto)

Rene Willsleff, 35, Frederiksværk, arbejder på stålværket:

»Jeg har ingen tillid til regeringen efter det, den har lavet med minkene. Så jeg stoler ikke på politikerne. Hvorfor skulle jeg så stole på, at en vaccine ikke giver bivirkninger? Og da slet ikke, når den er blevet udviklet på under et år,« siger Rene Willsleff.

Ét er, at han ikke selv kunne finde på at lægge krop til en vaccine mod covid-19.

Noget andet – og for ham endnu vigtigere – er, at han ikke tør udsætte sine børn på 13 og otte år for en vaccine, som han mener ikke er efterprøvet tilstrækkeligt.

»Det er gået alt for hurtigt. Alle folk kan se, at det handler om, at nogle skal tjene penge på det. Jeg er overbevist om, at corona ramte hårdt lige i starten, men nu kan vi jo se på tallene, at der faktisk er færre døde end i løbet af et normalt år,« siger han.

»Så medmindre vi taler om en vaccine, der udrydder alle sygdomme, så er det 'nej tak' herfra.«

Amro Alnedawe(Privatfoto) Vis mere Amro Alnedawe(Privatfoto)

Amro Alnedawe, 31, Frederikshavn, arbejder i restaurationsbranchen:

»Jeg har hørt en del historier om folk, der har fået corona og så er blevet raske igen. Så jeg mener ikke, risikoen er så stor, hvis man ikke er blandt den ældre del af befolkningen. Dødeligheden er langt højere hos ældre mennesker,« konstaterer Amro Alnedawe.

Han har selv tidligere haft bivirkninger efter at have fået en bestemt slags medicin for nogle år siden, og den oplevelse er også med til at holde ham tilbage fra at takke ja til at blive vaccineret mod covid-19.

»Jeg har fået at vide, at hele min familie i Irak har haft corona. Og de er alle sammen blevet raske igen. Også selv om det er ældre mennesker,« siger han.

»Jeg tænker – og jeg ved jo ikke, om jeg tager fejl – men hvis det meste af befolkningen bliver vaccineret, så gør det nok ikke så meget, at der er en lille del, der ikke bliver det. Og så længe staten ikke direkte tvinger os til at blive vaccineret, så må det vel være, fordi sygdommen ikke er farlig.«

Denni Tybjerg(Privatfoto) Vis mere Denni Tybjerg(Privatfoto)

Denni Tybjerg, 32 år, Holbæk, arbejder i hjemmeplejen:

»Jeg synes, der er mange begrundelser for, hvorfor man ikke skal lade sig vaccinere. Den vaccine, der er på vej, er lavet i løbet af kun et år, og derfor kan man ikke vide, hvilke bivirkninger der kan komme,« siger han.

Denni Tybjerg har selv type 1-diabetes, altså den mest alvorlige type af diabetes, og derfor hører han selv til i risikogruppen i forhold til corona. Hvilket han er fuldt bevidst om.

Alligevel vælger han først og fremmest at fokusere på, at antallet af døde med covid-19 i Danmark er markant lavere end for eksempel, hvor mange der i løbet af et normal-år dør af influenza.

»Der er p.t. i alt cirka 700 døde i hele landet med det her. Så jeg tror ikke, det kan være så farligt. Det tror vi ikke på her i familien. Og husk også, at dem, der er døde, stort set alle som én har været over 80 år.«