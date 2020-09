Hvis du er husejer, vil dette sandsynligvis ikke overraske dig:

Edderkopperne – i særdeleshed de store af slagsen – har været meget synlige den seneste tid.

Og det er der en særlig grund til, skriver TV 2.

Hjuledderkopperne er nemlig særdeles aktive i disse tider.

»Lige nu yngler edderkopperne. De har taget føde til sig hele sommeren, og nu har de så mange reserver, at de er klar til at lægge æg,« fortæller Jes Aagaard, som er naturvejleder i Naturstyrelsen, til TV 2.

»Hunnerne er store og fulde af rogn og venter på, at en han tager mod til sig og tør parre sig med hende,« siger han.

Hjuledderkopper er en betegnelse, der bruges om spindlere, som laver runde spindelvæv.

Edderkoppernes ynglesæson er dog ikke helt uden risiko.

Jes Aagaard fortæller nemlig endvidere til TV 2, at en hanedderkop kan risikere at blive ædt af hunnen, hvis han nærmer sig hende, mens hun ikke er klar til at blive befrugtet.

Derfor vælger hanedderkoppen ofte at tage en slags snydegave med - i form af en indpakket flue eller lignende.

Når hunedderkoppen så begynder at pakke den op, skynder hanedderkoppen sig at springe på hende, have sex med hende og smutter så, før hun opdager, at hun er blevet befrugtet.