En lukket dør til soveværelset kan være forskellen på liv og død i en brand.

Det afslører det amerikanske brandforskningsinstitut UL Firefighter Safety Research Institute (FSRI) i en kampagne, der er baseret på ti års brandforskning.

»Efter at have bevist, at en lukket dør potentielt kan redde liv i en brand, har UL FSRI forpligtet sig til at dele dette med resten af verdenen. I en brand i et hjem kan en lukket dør være en effektiv barriere mod dødelige niveauer af kulilte, røg og flammer,« skriver brandforskningsinstituttet i en pressemeddelelse.

Det amerikanske institut demonstrerer også i en video med en konstrueret brand, hvor stor forskellen er på, om døren til soveværelset er åben eller lukket.

Kampagnen bliver kørt under navnet 'Close Before You Doze', der på dansk kan oversættes til 'luk før du sover'.

Instituttet har samtidig fået foretaget en helt ny undersøgelse, der fortæller, at det er meget få amerikanere, der ved, at en lukket dør kan være med til at redde liv.

Undersøgelsen afslører også, at rigtig mange amerikanere går i seng med en åben soveværelsesdør.

»Vi opfordrer folk til at tage flere forholdsregler og have en evakueringsplan, men en lukket dør om natten er en enkel og hurtig rutine, som alle kan gøre med det samme,« fortæller direktøren for UL Firefigther Safety Research Institute, Steve Kerber, i en pressemeddelelse.

Sover du med døren åben eller lukket?

»Det er en meget enkel adfærdsændring, der kan være med til at redde både dit og dine kæres liv,« siger direktøren.

Og hos Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) råder man da også altid til, at man holder døren lukket.

»Det ligger i den almindelige opdragelse, når vi taler om brandsikkerhed, at man altid skal lukke døren ind til det brændende rum. På den måde forhindrer man en brandspredning,« fortæller Ib Bertelsen, der er direktør for kunder og relationer i DBI, til B.T. og fortsætter:

»Det er det, folk altid får at vide, når vi fortæller om brandsikkerhed. Hvis det brænder i et rum, så luk døren. Det gør en forskel.«