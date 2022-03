Hvis du har været så uheldig at skulle arbejde på en lørdag og tilmed har arbejdsplads i det centrale Aalborg, så kan det være, du har undret dig over en masse larm i gaden.

Det var nemlig ikke bare den sædvanlige trafikstøj på Vesterbro, der trykkede på ruderne på butiksfacader og redaktionslokaler lørdag omkring middag. Nej, Aalborg Karneval har såmænd taget forskud på glæderne med et optog gennem byen.

Og det gik ikke ubemærket hen for dem, der af den ene eller anden årsag opholdt sig i det centrale Aalborg.

Der var nemlig fuld knald på sambatrommerne, mens optoget bevægede sig gennem byen.

Aalborg Karneval skød foråret i gang med et farverigt optog gennem byen. Foto: Rasmus Krøll / B.T. Vis mere Aalborg Karneval skød foråret i gang med et farverigt optog gennem byen. Foto: Rasmus Krøll / B.T.

Ifølge Aalborg Karnevals Facebook-side, så handlede dagens optog om at 'skyde foråret i gang'. Noget, som er en fast tradition for Aalborg Karneval, men som ligesom så meget andet har ligget i dvale under coronapandemien.

Optoget bliver kaldt Carrus Navalis og blev i år udgjort af blandt af Sambaskolen Poco Loco og dansegruppen Vimoroz, der iklædt farverige kostumer svingede hofterne i forårssolen.

Et forsigtigt skøn er, at der var omkring 100 sambadansene karnevalister på gaden.

Dermed var lørdagens optog blot en brøkdel af, hvad aalborgenserne kan forvente i gadebilledet, når det rigtige karneval bliver genoplivet efter coronaaflysningerne.

Sambarytmerne blev udnyttet til fulde. Foto: Rasmus Krøll / B.T. Vis mere Sambarytmerne blev udnyttet til fulde. Foto: Rasmus Krøll / B.T.

Aalborg Karneval vender nemlig tilbage 28. maj.

Sidst Aalborg Karneval blev afviklet var i 2019. Her blev det vurderet at der var omkring 80.000 deltagere.