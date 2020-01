Påfuglen basker med sin farvestrålende fjerpragt for at imponere hunnerne, mens monark-sommerfuglens orange og sorte mønstre advarer om dens livsfarlige gift.

Nu har engelske forskere opdaget, at den lille metalglinsende juvelbille bruger sine farver helt modsat – nemlig til at gemme sig.

Det skriver the Telegraph ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan tjekke, om det lykkedes dig at få øje på billen.

Forskerne fra University of Bristol satte sig for at undersøge, om den farverige bille havde større risiko for at blive ædt af fugle end almindelige sorte og brunlige biller.

Det var ikke tilfældet. Billerne med den glinsende, næsten regnbuefarvede effekt havde faktisk mere end dobbelt så stor chance for at overleve som almindelige biller, skriver the Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Dette skyldes Juvelbillens changerende overflade, som gør den svær at spotte i sine omgivelser. På den måde forvirrer den sine fjender, fortæller Karin Kjernsmo, seniorforsker i evolutions- og adfærdsøkologi ved University of Bristol og førsteforfatter til studiet, til the Telegraph ifølge Videnskab.dk.

»Vores studie er det første solide bevis på, at iriserende farver (farver som skifter, alt efter hvilken vinkel de ses fra, red.) er meget velfungerende camouflage, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor så mange forskellige dyrearter har udviklet iriserende farver,« forklarer Karin Kjernsmo til The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Dr. Kjernsmo forventer at finde samme camouflage-teknik hos andre dyrearter i fremtiden.

