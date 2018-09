Ved du, hvad det betyder, når en hund har en gul sløjfe på? Det er der fortsat mange hundejere, som ikke ved, hvorfor flere af landets dyreklinikker år efter år spreder budskabet om kampagnen 'Gul Hund'.

Den gule sløjfe, der kan være bundet fast om halsbåndet eller snoren, er nemlig et signal om, at hunden har brug for ekstra plads omkring sig, fordi den er ekstra sensitiv, hvilket andre hundeejere bør tage hensyn til.

Senest har Slagelse Dyrehospital skrevet ud på Facebook om kampagnen 'Gul Hund' i håb om at gøre livet lettere for de firbenede venner, der af forskellige grunde har brug for plads i kortere eller længere perioder.

Den gule sløjfe kan bl.a. dække over følgende:

Syge eller gamle hunde

Hunde, der er under genoptræning

Hunde, der er i gang med et træningsforløb

Hunde, der lige har skiftet familie

Hunde, der har dårlige oplevelser med i deres bagage

Hunde, der er usikre

Tæver, der er i løbetid

'Guld Hund' kampagnen begyndte ifølge Hundenyheder i 2012 i Sverige, hvorefter ideen har bredt sig til 16 lande - herunder Danmark.

Selvom kampagnen derfor har mange år bag sig, er det for mange hundejere stadig ny viden.

Således skriver flere i kommentarsporet til Facebook-opslaget, hvordan de sætter pris på kampagnen, som kan gøre tilværelsen lettere for de sensitive hunde.

'Tak for info for det anede jeg da godt nok ikke noget om, så hvis folk skal vide det, skal det ud til folket,' skriver en bruger på Facebook.

Andre påpeger, at budskabet - trods mange forsøg - ikke er nået ud til alle hundejere.

'Så kan det være hundeejere snart slipper for den åndede kommentar "sikke en fin sløjfe"

Så en hund en dag med gul vest og teksten "jeg har brug for plads.'