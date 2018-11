Når man som kvinde går rundt med uldstrømper og klaprer tænder, mens man skruer op for radiatoren, vil flere kunne genkende, at ens mand gør det modsatte.

Kvinder har nemlig langt større tendens til at fryse end mænd.

Og det er der en fysiologisk forklaring på, skriver det norske ugeblad KK.

Fysiolog og professor Randi Eidsmo Reinertsen fortæller, at kvinder beskytter sig mod varmetab ved at trække blodårerne sammen ved langt højere temperaturer, end mænd gør.

Det vil altså sige, at ved samme lufttemperatur vil kvinder have en lavere temperatur i huden end mænd, og de vil derfor føle sig koldere.

Derfor er det oftest kvinden, der går og skruer op for radiatoren i huset. Men hvorfor kroppen lige er skruet sammen på den måde, vides ikke præcist, men en mulig forklaring er, at kvindekroppen er mindre end mandekroppen.

Kvinder dermed har et større hudfladeareal i forhold til kroppens masse, og varmetabet sker fra hudoverfladen til omgivelserne.

»Dette er også forklaringen på, at børn er meget mere sårbare over for varmetab end voksne - overfladen er stor i forhold til kropsmassen, hvor varmeproduktion sker,« fortæller Fysiolog og professor Randi Eidsmo Reinertsen til KK.