Med dåsebajere og højt festhumør stimlede flere hundrede unge mennesker i nat sammen udenfor ved Nørrebro Skatepark i København.

B.T.s fotograf på stedet vurderer, at der klokken 01.30 var mellem 3-400 feststemte unge samlet på stedet lige uden for Restaurant Friheden på Nørrebro.

Og ifølge B.T.s fotograf stod folk afsindig tæt, mens ingen bar mundbind.

De betjente, der var til stede, så dog ikke noget problem ved situationen, fortæller fotografen:

»De sagde, at der ikke blev overtrådt nogle regler, og at folk var i små grupper med afstand.«

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup, lørdag morgen.

Ifølge ham skete der ikke nogle overtrædelser af corona-reglerne.

»Der står, at vi får en anmeldelse på, at der er over 100 mennesker samlet, men der er væsentligt færre mennesker, da patruljen kommer frem. Vi har været derude og konstatere, at alt er efter reglerne,« lyder det fra Henrik Svejstrup.

Vagtchefen fortæller yderligere, at der offentliggøres en generel udtalelse lørdag senere på dagen.