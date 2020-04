Det er efterhånden næppe gået nogens næse forbi, at verden er alvorligt ramt af coronavirus.

Lige nu er der dog ikke nogen vaccine, og der kan gå tid, før den kommer.

Det er der en helt særlig grund til, for hvis vaccinen ikke sidder hundrede procent i skabet, kan det få store konsekvenser.

Det fortæller Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi, til DR. Vaccinen består af flere elementer, der tilsammen skal hjælpe immunforsvaret.

Og hvis vaccinen ikke er sat sammen, præcis som den skal være, kan konsekvensen være, at den gør virussen værre.

»I værste tilfælde kan en dårlig vaccine føre til, at virus lettere kan komme ind i cellerne, og den kan øge den lokale betændelse uden at give beskyttelse. Så vi er nødt til at være sikre på, at vi har fundet en god vaccine, før den gives til mange mennesker,« siger Allan Randrup Thomsen til DR.

Når vaccinen på et tidspunkt bliver klar, skal den testes, og her skal den også igennem flere led.

Først skal den testes på mus eller andre små dyr og siden på aber for at se, om den giver uforudsete bivirkninger, og om den gør, hvad den skal for immunforsvaret.

Først herefter bliver den testet på en lille gruppe raske unge for at se, hvordan immunforsvaret reagerer.

Danske Regioner kunne den 1. april fortælle, at regionerne har etableret en biobank med blod- og podningsprøver fra coronasmittede danskere.

Formålet er at give forskerne mere viden om den udbredte virus og måske bidrage til en vaccine.

Den 3. marts lød det fra den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, at USA kan have en vaccine klar i løbet af i år, og at den kan være i brug mod slutningen af 2020. Det kan du læse mere om her.