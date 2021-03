Ringe tillid til danske læger. Manglende vilje til isolation.

Det kan være årsager til, at indbyggerne i ghettoen Vollsmose har højere coronasmittetal end i resten af Odense. Og i perioder også har ligget tårnhøjt på landsplan.

Det fremgår ifølge TV 2 Fyn af et notat fra en korrespondance mellem Odense Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er en tese, som også rådmand Christoffer Lilleholt (V) er enig i.

»Man må sige, at både det, I viser (notatet, red.), og den smitteudvikling, vi har haft over de sidste par uger i Vollsmose, viser med tydelighed, at det ikke kun er det, at man bor tæt, men at der også er nogle kulturelle barrierer,« siger han til TV 2 Fyn.

Det er en kritik, som rådmanden tidligere har fremme også hos B.T. tidligere i marts, da det kom frem, at flere Vollsmose-borgere ikke fulgte retningslinjerne i forbindelse med isolation. Her skulle der eksempelvis hyres vagter for op mod 150.000 kroner for at sikre, at de isolerede personer holdt sig på værelserne og forhindre besøg fra familie og venner.

»Det vidner om, hvor stort et parallelsamfund vi har i Danmark. Der er en befolkningsgruppe, der tydeligvis ikke forstår alvorligheden af corona, og som ikke forstår det danske samfund,« sagde Christoffer Lilleholt dengang.

Siden dukkede også andre historier op om, at isolerede borgerer fra Vollsmose havde forladt isolationen ved flere lejligheder.

I forhold til notatet fra Odense Kommune mener både Christian Wejse, speciallæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, og Nishan Ganesh, frivillig i foreningen We respect Vollsmose, at den uhensigtsmæssige adfære i Vollsmose ikke er meget anderledes i forhold andre steder i landet. Det siger de til TV 2 Fyn.