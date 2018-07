Med hjælp fra kendisser, bloggere, instagrammere og influencere på de sociale medier er det næbbede, pink dyr blevet pustet op som aldrig før.

Flamingoens rejse fra kitsch til cool illustrerer, hvordan forbrugertendenser opstår.

Den har nemlig over de sidste par somre vokset og vokset - især på det sociale medie Instagram, hvor bloggere og andre høster hundredvis af 'likes', når de lægger et billede op af sig selv i den pink flamingo.

Vil du have ekstra mange likes og være med på sommerens blogger-trend? Så skal du bare få skaffet dig en oppustelig lyserød flamingo. Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 18. Jul, 2017 kl. 1.21 PDT

»De sociale mediers evne til at lancere, udsende og straks styrke troværdigheden af ​​en trend har fremskyndet den gamle trendudviklingproces med en næsten uberegnelig faktor,« siger konsulent og futurist Ryan Mathews til Bloomberg.

»Vejen er den samme, men turen er meget hurtigere.«

Se videoen øverst i artiklen og hør, hvad danskerne tænker om badedyret og den kæmpe hype, det har fået på Instagram

Samstag. Sonne. 23 Grad. Liebes Einhorn, was kein Einhorn ist. Ich wünsche mir schnellere Beine. Workout war heute meine persönliche Hölle. 3 Runden (400 Meter + 20 Front Squats 25kg). Hab’s nicht geschafft. Anstatt zu laufen, gabs Kaffeebohnen und Seitenstechen und Luftmangel und alles. Ihr versteht. Ich =. Ich = failed. Ich =. Mache trotzdem weiter. Habt ein grandios schönes Wochenende. Was ist euer größter sportlicher Graus? Et opslag delt af Adrienne Koleszár (@adrienne_koleszar) den 14. Jul, 2018 kl. 4.09 PDT

Men det lyserøde fugleikon er ikke opstået i vort århundrede for at tilfredsstille instagrammernes trang til likes. I 1957 hyrede plastikvirksomheden Union Products skulptøren Don Featherstone til at skabe en lyserød have-flamingo for firmaet.

»Du skulle markere dit hus på en eller anden måde. En kvinde kunne købe en flamingo i butikken og komme hjem med et stykke tropisk elegance under armen til hendes kedelige hus,« fortalte manden bag plastikfuglen, Don Featherstone, til The Smithsonian, inden han døde i juni, 79 år gammel.

»Nogle mennesker synes også bare, at den er pæn,« tilføjede hans hustru, Nancy Featherstone under interviewet.

Have-flamingoen fik dog et hurtigt mærkatet ‘kikset’ på sig og lå siden og lurede i kulissen.

Én sem hagyhattam ki#flamingo #loveit #summertimefun #cantmiss #holiday #hungariangirl #in #croatia Et opslag delt af Júlia Horváth (@julcsihorvath_) den 15. Jul, 2018 kl. 6.09 PDT

Men juni 2014 fik den sin genfødsel takket være den amerikanske tøjdesigner Marc Jacobs, der satte flamingoer overalt på sin forårskollektion.

Andre mærker, som Bottega Veneta og Gucci, fulgte efter, og da Prada afslørede en duft med flamingo-tema i 2015, blev en gnist antændt.

En gnist, der blussede op, da flamingoen nåede de sociale medier gennem popstjernen Taylor Swift. Til sin 4. juli-fest fotograferede hun sig selv og sine Instagram-venlige model-venner, herunder Gigi Hadid, på oppustelige flamingoer.

Princess #ihavethisthingwithflamingos #flamingos #flamingo #pink #sea Et opslag delt af @ ihavethisthingwithflamingos den 14. Jul, 2018 kl. 3.50 PDT

Trenden spredte sig som en steppebrand på de sociale medie Instagram. Og i dag har næsten alle bloggere med respekt for sig selv postet et billede siddende på en gigantisk, oppustelig flamingo i en turkis swimmingpool.

Og da vi fangede folk på gaden i København, kunne flere også berette, at de havde taget et billede med en flamingo udelukkende for at få likes.

Hvilket de også havde fået.

Se videoen øverst i artiklen og hør, hvad danskerne tænker om badedyret og den kæmpe hype, det har fået på Instagram

Nu er det snart uhyggeligt. #dethererbarebillederfraidag Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 22. Jul, 2017 kl. 9.45 PDT

Flamingoen bliver mere og mere menneskelig. (@mikketk) Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 4. Aug, 2017 kl. 9.25 PDT