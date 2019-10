Radio24syv søgte om fuldt tilskud i DAB-udbud, og det betød, at kanalen tabte udbud.

Radio24syv tabte udbuddet om at drive DAB-radio, da kanalen scorede lavest på kriterium om størrelsen af tilskuddet.

Det viser rapport fra Radio- og tv-nævnet, der tirsdag afgjorde, at radio Loud vandt udbuddet, hvor også DK4 Radio havde lagt billet ind.

Radio Loud fik en samlet score på 6,65, Radio24syv fik 5,10 og DK4 Radio fik 4,65.

Ansøgningerne er vurderet ud fra tre kriterier, som hver især har en vægt på en skala fra 1 til 8.

Det er dels størrelsen af det samlede tilskud, der maksimalt kunne være 280 millioner kroner.

Ansøgeren med det laveste bud fik højeste bedømmelse, og den med højeste bud fik færrest point.

Det er her, at Radio24syv er faldet igennem, da radiostationen kun har fået 1 point, fordi man er gået efter det fulde tilskud.

DK4 Radio fik 8 point med det laveste bud på 256,25 millioner kroner. Radio Loud har fået 7 point med et bud på 260,8 millioner kroner.

Derudover er ansøgningerne blevet bedømt på kvaliteten og realismen i planen for driften af radiostationen samt indholdet i programplanerne.

Her har Radio24syv scoret henholdsvis 7 og 6, men det har ikke været nok til at slå radio Loud, der også fik 7 og 6 point på de to kriterier.

/ritzau/