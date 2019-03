Politiker Mette Abildgaard fik tirsdag at vide af Pia Kjærsgaard, at hun var uønsket i folketingssalen med sin fem mdr. gamle datter. Men formanden for Folketinget følger blot reglerne, siger hendes pressechef.

Pia Kjærsgaard selv har ikke ønsket at uddybe over for B.T., hvorfor hun bad Mette Abildgaard og hendes baby om at forlade salen, men i en e-mail til B.T. oplyser hendes pressechef Claus Brask:

»Formanden handlede, fordi hun syntes, at Mette Abildgaards baby forstyrrede mødet,« skriver han.

Mette Abildgaard (K) blev mor til datteren Esther Marie den 8. oktober sidste år.

Og tirsdag var situationen ifølge hende selv så ekstraordinær, at hun var nødt til at tage sin datter med i folketingssalen:

»Jeg har aldrig før haft min datter med i folketingssalen, og det var heller ikke planen i dag. Men Jens Jacob (hendes mand, red.) kunne ikke have hende lige i denne time, og kort før mødestart fandt jeg ud af, at jeg var nødt til at stemme. Havde ellers været clearet. Så situationen var på alle måder ekstraordinær,« skriver den konservative politiker på Facebook.

Pia Kjærsgaard pressechef oplyser til B.T., at Pia Kjærsgaard sådan set blot har fulgt eksisterende regler i Folketinget.

Ifølge reglerne skal hun ’drage omsorg for, at Folketingets arbejde tilrettelægges og afvikles på forsvarlig måde’ samt sørge for god orden af en ’værdig forhandlingsform’.

Læg dertil, at der på døren ind til Folketingssalen står, at der kun er adgang for medlemmer.

»Det er med baggrund i de to forhold, at formanden handlede, hun gjorde,« skriver Claus Brask til B.T.

Pia Kjærsgaard selv undrer sig over Abildgaard reaktion. Det fortæller hun til Ritzau.

»Jeg beder folketingssekretæren, der sidder ved siden af mig, om helt stilfærdigt at gå ned og sige til hende, at når mødet åbnede, så skulle hun gå ud i et sidelokale. Det gjorde hun, og så troede jeg, at den sag var slut,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun er enig med Mette Abildgaard i, at der skal være tydelige retningslinjer. Derfor vil hun på næste møde i Folketingets Præsidium, der beskæftiger sig med blandt andet ledelse af møderne i Folketingssalen, tage emnet op.

»Det er naturligvis noget, vi skal have en fuldstændig klar holdning til. Det, jeg giver udtryk for, er den holdning, der er. Folketingsmedlemmer skal være til stede i Folketingssalen, ikke babyer og børn,« siger Pia Kjærsgaard.

Det er ikke første gang, en baby skaber ravage på den politiske scene.

Sidste år var lille Neve på tre måneder, der er datter af New Zealands premierminister Jacinda Adern, med til FN’s generalforsamling.

New Zealands premierminister Jacinda Ardern kysser sin baby Neve, inden hun skal tale til den årlige generalforsamling. Foto: Carlo Allegri Vis mere New Zealands premierminister Jacinda Ardern kysser sin baby Neve, inden hun skal tale til den årlige generalforsamling. Foto: Carlo Allegri

Babyen blev passet af hendes ægtemand, mens moderen holdt tale til forsamlingen. Lille Neve var dog mere velkommen end Abildgaards datter. Neve fik eget adgangskort.

Til gengæld er det ikke første gang, at Folketingets formand har måttet træde i karakter og kalde til orden.

Tilbage i 1971 måtte politikeren Karl Skytte bede om ro i salen, da skuespilleren og politikeren Lene Bro indtog talerstolen.

Hun mødte op på Christiansborg iført dristige mini-shorts, de såkaldte »hotpants« og lange hvide støvler, og det skabte altså uro blandt de mandlige politikere.