Det lyder som en sandt mareridt, når 20-årige Majed fortæller om sin families situation.

Hans mor døde af brystkræft for to år siden. Og nu står hans tre mindre søskende og far til at blive sendt tilbage til et udrejsecenter – eller til Syrien.

Familien Msheilem kom til Danmark for syv år siden. De flygtede fra en tilværelse i Damaskus i Syrien, hvor de boede midt i orkanens øje af kaos og krig.

Noget, som Majed tydeligt husker.

»Folk stjal og skød på hinanden. Jeg kan huske en morgen, hvor klokken var 8, og jeg vågnede til høje lyde af skud fra min nabo. Min mor og far var ikke hjemme, og da de så kom hjem, sagde min far, at vi skulle rejse,« fortæller Majed, og hans far, Mesbah, fortsætter:

»Vi levede i konstant frygt. Jeg arbejdede som ejendomsmægler og blev berøvet af soldater. Jeg var bange for, at de ville anholde mig, og jeg frygtede for min families sikkerhed.«

Derfor flygtede hele familien, som dengang bestod af Ahmad, Taag, Zein, Majed, Nawras, mor Nourelhuda og far Mesbah, med et skib fra Libyen til Italien og derfra videre til Danmark.

De blev først placeret i Sandholmlejren og kom sidenhen til Kolding og fik opholdstilladelse på fem år.

Den udløb 4. marts 2020.

Og faderen Mesbah og børnene på 6, 9 og 14 år har fået afslag på forlængelse af opholdstilladelse i Danmark. De skal derfor forlade landet med følgende begrundelse:

»Det er indgået i vores vurdering, at situationen i Damaskus by over en længere periode siden maj 2018 har ændret sig markant, og at der således er en forbedring af forholdene i området, samt at denne forbedring ikke kan antages at være af helt midlertidig karakter,« skriver Udlændingestyrelsen i afslaget.

Men den køber Mesbah ikke. Han er bange for sine børns sikkerhed, hvis de skal tilbage til Syrien.

»Jeg frygter de syriske myndigheder, og at mine sønner vil blive indkaldt til militærtjeneste, og jeg selv vil blive offer for tilfældige kidnapninger,« fortæller han.

I afslaget skriver Udlændingestyrelsen desuden, at de vurderer, at Mesbah og hans tre yngste børn har en større tilknytning til Syrien end til Danmark.

Dette til trods for, at Mesbah har gennemført danskuddannelse 1, taler lidt, læser lidt og skriver lidt dansk. At han har været i virksomhedspraktik i Føtex og i øjeblikket er i praktik i Bilka. At han er aktiv i foreningen Natteravnene.

At sønnen på seks år er født i Danmark, og de to andre på henholdsvis 9 og 14 år har levet de meste af deres liv her.

Og derudover bliver det pointeret, at det ikke kan føre til en ændret vurdering, at Mesbah har tvillingerne Majed og Nawras på 20 år, der altså gerne må blive i Danmark.

Derfor står familien til at skulle splittes. Tvillingerne kan blive i Kolding, og faren og de tre mindste børn, som er under 18 år, skal forlade landet.

Det vil betyde for Majed, der til daglig læser på HF, at han vil miste næsten hele sin familie:

»Jeg kan ikke leve uden min far. Jeg har mistet min mor og vil ikke også miste min far og tre brødre,« siger han og kigger over på Mesbah, der svarer:

»Og jeg vil føle, at jeg mister to børn. Og hele vores liv.«

Familien føler sig nemlig hjemme i Kolding. Det er her, de har deres liv, skole, arbejde, foreningsliv og venner.

Men allervigtigst er det her, at deres mor ligger begravet.

»Hver fredag tager vi på kirkegården og besøger hende. Det gør vi alle, og vi kan ikke rejse og lade hendes grav stå her. Det kan vi ikke,« siger Majed.

»Hvis vi kommer tilbage til Syrien, kan vi aldrig komme tilbage til Danmark igen,« tilføjer Mesbah.

Familien har valgt at klage over afslaget på opholdstilladelse. Om der vil blive ændret i afgørelsen, vil vise sig 18. januar, hvor sagen bliver afgjort af Flygtningenævnet.

»Jeg tror ikke rigtig på det, fordi jeg har hørt mange historier om andre, der ikke kunne blive her. Men jeg håber til det sidste,« siger Majed.