Berlingske har afdækket, hvordan tusindvis af borgere i hovedstadsområdet har oplevet ikke at kunne komme direkte igennem til vagtcentralen.

I mindst 10 tilfælde er det sket, at en borger i hovedstadsområdet har ringet 112 på grund af et hjertestop, men hvor borgeren har oplevet ikke at komme direkte igennem til vagtcentralen.

I mindst et af de tilfælde, var der tale om et barn med hjertestop. At røret blev lagt på i dette tilfælde skyldtes, at der var kø på telefonlinjen til regionens 112-vagtcentral, der har ansvaret for at besvare opkaldet og sende hjælpen afsted.

»Vi måtte lægge på, fordi der ikke kunne skabes kontakt til regionens vagtcentral trods flere forsøg. Vi ringede til vagtlederen på regionens 112-vagtcentral, så der kunne sendes en ambulance uden om den normale procedure. Men vi kan stadig blive nødt til at lægge på, så vi ikke selv blokerer telefonlinjen. Så vi måtte lægge på vel vidende, at de havde et barn med potentielt hjertestop,« siger Anders Keil fra Hovedstadens Beredskab til Berlingske.

Han kalder det selvfølgelig for 'fuldstændig uacceptabelt, at de lader forældre vente i en sådan kritisk situation, hvor hjælpen bliver forsinket – selvom der kun var tale om kort tid.

Berlingske har fået fat i lækkede dokumenter og udtalelser fra 30 medarbejdere, der fortæller om, hvordan 112-vagtcentralen i Region Hovedstaden har mistet 2482 opkald i løbet af 29 døgn de seneste tre måneder.

Det har fået medarbejderne til at stå frem, da de vil have, at offentligheden får kendskab til det voldsomme antal af mistede opkald, der kan have kostet menneskeliv.

Berlingske skriver, at der, ifølge deres oplysninger alene, var 600 mistede opkald i første uge af september.

Vagtcentralchef Preben Hansen siger til mediet, at han ikke kender til hændelser, hvor mistede opkald har kostet menneskeliv.

Han forklarer, at grunden til de mistede opkald skyldes, at antallet af opkald til vagtcentralen er steget meget efter genåbningen af samfundet. Et antal opkald, som de ifølge ham ikke kunne have vidst ville komme.