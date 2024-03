Det var ikke den samlede pakke af initiativer, der blev præsenteret på dialogmøde på Borup Skole onsdag.

Der er endnu ikke sat det sidste punktum i sagen om Borup Skole.

Efter vinterferien, der i Køge Kommune ligger i uge 8, vil der blive præsenteret yderlige initiativer til at få Borup Skole på ret kurs igen.

Det siger 1. viceborgmester i Køge Kommune, Ken Kristensen (V), til Ritzau.

- Ved mødet i går blev der fremlagt nogle initiativer, men jo ikke den færdige pakke. Det der blev fremlagt i går var første halvleg, og så bliver anen halvleg håndteret efter vinterferien, hvor man laver yderlige tiltag, siger han.

Han kan dog ikke fortælle, hvilke initiativer der er tale om, da der er "personfølsomhed inde over det".

Han tror dog på, at de ekstra tiltag vil få stor indflydelse.

- Jeg er helt sikker på, at når alle tingene er implementeret - også det vi ikke kan sige endnu - så tror jeg, at det hele finder sit leje, siger Ken Kristensen.

Onsdag var forældrene til indskolingselever på Borup Skole indkaldt til et dialogmøde, hvor chef for dagstilbud og skoler i Køge Kommune, Lars Nedergaard, deltog.

Her blev det blandt andet præsenteret, at børnene vil få mulighed for en psykologsamtale, og at der bliver igangsat en kompetenceudvikling af medarbejderne.

Hvis der ikke er nok psykologer i kommunen til at håndtere efterspørgsel, vil der blive hyret flere ind.

- Vi har simpelthen ikke råd til at lade vær, siger Ken Kristensen.

En del af kritikken går på, at kommunen og skolen har reageret for langsomt på hændelserne.

Ken Kristensen fortæller, at kommunens forvaltning på et byrådsmøde tirsdag fortalte, at der ikke var noget juridisk at komme efter i forhold til forvaltningens ageren.

Men han mener ikke, at men skal tjekke sig selv, når man er i vælten. Derfor bad han om, at ministeriet kommer ind over.

Onsdag bekræftede Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at der er dialog med kommunen om, hvordan de bedst kan bistås.

