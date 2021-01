Sådan blev Simone gravid med trillinger

Simone var blevet insemineret, da hun var blevet gravid med sit første barn Hugo, og det blev hun også, da hun blev gravid med trillingerne.

Ved insemination lægger man mandens sæd ind i livmoderen på det tidspunkt, hvor kvinden har sin ægløsning.

Nogle kvinder får medicin, der modner æggene, så chancen for befrugtning er større. Det havde Simone også fået, og lægen havde forberedt hende på, at han kunne se, der var to æg, som var modnet, og at der derfor var en chance for, hun kunne blive gravid med tvillinger, hvis begge æg endte med at blive befrugtede

At det endte med at blive trillinger kan ifølge Simone enten skyldes, at lægen måske havde overset et tredje æg, eller at det tredje æg var for lille til at kunne ses, men er modnet efterfølgende og blevet befrugtet sammen med de to andre.