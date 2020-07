Hvis franskmænd fra mandag ikke bærer maske på indendørs offentlige områder, så kan det koste 1000 kroner.

Butikker, banker og overdækkede markeder bliver mandag føjet til listen over steder, hvor det i Frankrig er obligatorisk at bære mundbind.

Torsdag i sidste uge meddelte den franske premierminister, Jean Castex, nemlig et påbud om at have mundbind på, når man færdes på indendørs offentlige områder.

Franskmændene risikerer at få en bøde på 137 euro - svarende til cirka 1000 kroner - hvis de ikke overholder påbuddet.

Ifølge Castex er situationen med coronavirus på rette vej. Men der er "visse lokale situationer, som kræver større agtpågivenhed", lyder det fra den nyudnævnte premierminister ifølge nyhedsbureauet dpa.

Mundbind er i forvejen påkrævet i den offentlige transport og ved de fleste genåbnede kultursteder som museer. Desuden skal ansatte i restauranter og barer bære mundbind.

Men det nye tiltag går altså videre end de hidtidige regler. Det betyder, at det også bliver obligatorisk at bære mundbind i alle butikker.

Ifølge Castex vil regeringen desuden overveje, om mundbind også skal være obligatoriske på arbejdspladser.

Myndighederne har bedt arbejdsgiverne på kommunale arbejdspladser vurdere behovet for brug af mundbind fra sag til sag.

Frankrig er et af de lande i Europa, der har været hårdest ramt af coronavirus. Landet har registreret flere end 30.100 dødsfald relateret til virusset.

I weekenden steg kontakttallet til over én i Frankrig. Det viser, hvor mange hver enkelt smittet giver smitten videre til.

Tallet er afgørende for, om en epidemi spreder sig eller forsvinder fra en gruppe. Er tallet over én, vil flere og flere få virusset. Er det mindre end en, vil sygdommen langsomt dø ud.

Coronapandemien betød, at Frankrig lukkede ned fra 17. marts til 11. maj for at mindske spredningen af virusset.

/ritzau/AFP