Borgmester vil undersøge mulighed for at udvide testmuligheder og smitteopsporing i Kokkedal.

Der sættes nu ind for at bremse den stigende coronasmitte i Kokkedal nord for København.

I weekenden vil der blive stemt dørklokker i byen, der ligger i Fredensborg Kommune, for at få folk til at blive testet.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt ti ansatte og en indsatsleder til byen.

Indsatsen vil særligt være omkring området Egedalsvænget, hvor smittetrykket er særlig stort.

- Vi skal banke smitten ned meget hurtigt, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i meddelelsen.

- Jeg vil derfor de kommende dage afsøge alle muligheder for, at vi kan udvide både testmuligheder og smitteopsporingen.

- Dette er en situation, som vi på ingen måde vil acceptere udvikler sig yderligere i Fredensborg Kommune, lyder det.

Fredensborg har det lige nu det næsthøjeste incidenstal - som sætter smitten i forhold til befolkningen - i landet.

/ritzau/