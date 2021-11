Brostensbelagte gader, honninghjerter og jul, præcis som den var i de gamle dage.

For mange aarhusianere er Jul i Den Gamle By en fast tradition i julekalenderen.

Men hvis den fortsat skal være det, kan det godt være, du skal få købt dig en billet. Der kan nemlig blive rift om dem, oplyser Den Gamle By i en pressemeddelelse.

Jul i Den Gamle By åbner 20. november, men grundet det stigende antal coronasmittede og museets fokus på en tryg og sikker oplevelse for gæsterne, indfører de nu coronapas.

Derudover vil museet begrænse antallet af julebilletter i november og december.

Selvom Den Gamle By har mange kvadratmeter både ude og inde, er det ikke nok, fortæller museumsdirektør, Thomas Bloch Ravn:

»Vi har fastholdt mange af de gode vaner og initiativer, som blev iværksat efter den seneste nedlukning. Håndsprit, afskærmninger, skilte med afstandshenvisninger samt et maks. antal gæster per dag,« siger han og fortsætter:

»Initiativer, som ikke altid er lige kønne i den samlede oplevelse, men de er effektive, og vores gæster er meget forstående.«

Er du enig i beslutningen om at begrænse antallet af besøgende?

Museumsdirektøren bakker også op om genindførelsen af coronapasset, og han vil hellere have flere restriktioner indført nu – end endnu en nedlukning til jul.

»Det vil ganske enkelt være katastrofalt. Det skal vi for alt i verden undgå,« siger han.

Jul i Den Gamle By er populær, og tidligere år har der på lørdage og søndage været over 10.000 besøgende til Jul i Den Gamle By, men i år har museumsdirektøren fokus på det stigende smittetryk.

Derfor har de valgt, at der maksimalt må være 5000 gæster på de syv timer Den Gamle By har åbent. Det betyder, at gæsterne er halveret i weekenden.

Netop derfor anbefaler museet, at man køber billet hjemmefra i så god tid som muligt, så man undgår at gå forgæves.

På trods af de nye restriktioner lover Den Gamle By, at julen på museet vil være, som den plejer: En tidsrejse i 400 års juletraditioner, lysende lanterner, flydende æbleskiver, historisk julepynt og en særlig julestemning.

Jul i Den Gamle By kan besøges alle dage fra 20. november til 2. januar. Dermed er det også muligt med et besøg 24. december og de efterfølgende helligdage.