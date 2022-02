Inden længe er der dårligt nyt til de, der nyder at købe – og drikke – kolde øl.

Carlsberg varsler nemlig, at der er udsigt til et usikkert 2022, og det kommer blandt andet til at betyde stigende priser på den flydende, gule væske.

Det skriver Børsen, der har talt med Carlsbergs hollandske topchef Cees 't Hart i forbindelse med, at virksomheden kunne præsentere deres årsregnskab fredag.

For selvom tallene viser, at Carlsberg har haft en fremgang i omsætningen for 2021, forventes det, at der i 2022 vil komme udfordringer på baggrund af de stigende omkostninger på råvarer og transport, som begyndte under corona.

»Omkostningsstigningerne er meget signifikante og befinder sig i området mellem 10 og 12 procent pr. hektoliter,« fortæller topchefen og fortsætter:

»Det betyder stigende omkostninger på mellem 3,5 og 4 milliarder kroner for selskabet. Samtidig stiger logistikomkostningerne som resultat af stigende energipriser. Det er yderligere omkostninger på 1 milliarder kroner Så alt i alt er der tale om øget omkostninger på i omegnen af 5 milliarder kroner,« siger Cees t'Hart til Børsen.

For at forsøge at afhjælpe og mindske de negative effekter ved omkostningerne, betyder det derfor, at Carlsberg vil hæve priserne på deres udbud af øl pr. hektoliter.

Prisstigninger, der vil ramme kunder i store detailbutikker og dermed også forbrugere, der køber øl i butikker eller på en bar.

Men én af dem, der i den grad har råd til at betale for dyrere øl, må være Cees 't Hart selv. For ligesom priserne på øl hæves, så stiger lønningerne hos topcheferne i virksomheden også.

Ifølge Finans er Carlsbergs hollandske topchefs lønpakke blandt andet vokset til 46,6 millioner kroner i 2021 mod 39,9 millioner året forinden. Det betyder således en samlet stigning på 16,8 procent i lønpakken.