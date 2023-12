Vejrprognoserne for juleaften kan ændre sig i forskellige retninger, og derfor vil vi enten få sne eller regn.

Hvis man håber på en hvid jul, kan det stadig nå at gå i opfyldelse, for vejret kan ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) gå i flere retninger.

Den 7. december har allerede givet en lille forsmag på den hvide jul, da sneen har lagt sig flere steder i landet natten over - blandt andet i Nordjylland.

De næste dage vil vejret dog blive mildere og skifte til regnvejr, men det kan stadig nå at vende til sne inden juleaften.

I DMI's nuværende vejrprognose for juleaften er der både chance for, at Danmark bliver ramt af kulde fra Rusland og Sibirien, eller at vi bliver ramt af et skiftende vejr fra andre fronter, som vil give regn.

Men vi kan også få koldt vejr med sol fra nord, og der er altså ingen klare indikationer for, hvilket slags vejr der får overtaget og vil sætte sit præg på juleaften.

Ifølge DMI kan vi først vide det med sikkerhed, når vi er kommet tættere på juleaften.

DMI vurderer chancen for en hvid jul i hele landet lige nu til at være tæt på det normale, som er syv procent.

TV 2 har også vurderet chancerne for en landsdækkende hvid jul, som de i øjeblikket har sat til at være 15 procent.

Først i den anden decemberuge bliver prognoserne mere præcise, og så kan man se, om vejret vil byde på regn eller sne juleaften.

Sidste år var vi tæt på at få en hvid jul, da 80 procent af landet var dækket af sne juleaften, efter at et større snevejr var brudt ud lillejuleaften.

For at få en landsdækkende hvid jul skal der om eftermiddagen juleaftensdag ligge mindst 0,5 centimeter sne i 90 procent af landet, skriver TV 2.

Sidste gang vi havde en landsdækkende hvid jul i Danmark var i 2010. Året forinden - i 2009 - havde vi også en hvid jul i Danmark. Siden 1874 har vi ifølge TV 2 haft en landsdækkende hvid jul 12 gange.

/ritzau/