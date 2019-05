Ejerlejlighedsmarkedet i storbyer er bremset op. Derfor kommer der flere lejeboliger, vurderer boligøkonom.

Det er en myte, at der mangler boliger i store studiebyer som København, Aarhus og Aalborg. For boliger er der masser af, hvis du vil være lejer og har penge på lommen.

Det skriver Politiken.

I løbet af de seneste otte år er antallet af lejeboliger nærmest eksploderet, og der er snart lige så mange lejeboliger som ejerboliger i Danmark.

Det er ikke nogen tilfældighed, vurderer Mira Lie Nielsen, som er boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit.

- En stor del af udviklingen skyldes, at der er blevet bygget rigtig meget i de senere år. Samtidig er det især blevet sværere at få solgt etageboligerne i de store byer. De er privatejede, men de bliver så lejet ud i stedet for at blive til ejerboliger.

- Som det ser ud nu, er især ejerlejlighedsmarkedet i storbyer bremset op. Det er sværere at sælge boligerne, og nybyggeri er også blevet sværere at sælge. Så det kommer formentlig til at fortsætte i de kommende år, siger hun til Ritzau.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik er antallet af lejeboliger på landsplan steget fra 978.000 i 2010 til knap 1,2 millioner sidste år. Til sammenligning har antallet af ejerboliger holdt sig konstant i omegnen af 1,3 millioner.

Alene i København er antallet af lejeboliger steget fra 130.000 til 146.000 i løbet af de seneste otte år.

Men det kniber med at få afsat de mange lejligheder, hvor månedlige huslejer mellem 14.000 og 22.000 kroner om måneden for store familielejligheder er typiske i de store byer.

Derfor sker det i stigende grad, at studerende og singler søger lejeboliger sammen og på den måde deler de økonomiske udgifter, som de aldrig ville kunne løfte alene.

Det fortæller Anders Hyldborg, administrerende direktør for BoligPortal, som er Danmarks største annoncemarked for lejeboliger.

- Vi ser, at der inden for de seneste tre-fire år er rekordmange boliger, som udlejerne har sat til udleje.

- Jeg tror, at udviklingen kommer til at fortsætte. Ud fra det økonomiske er der rigtig mange, som ikke har råd til at bo i de her meget dyre lejeboliger, så de er nødt til at dele de økonomiske forpligtelser, siger han til Ritzau.

/ritzau/