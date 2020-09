Der er registreret 476 nye coronatilfælde i Danmark det seneste døgn. Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut tirsdag.

Dermed er antallet af daglige bekræftede smittetilfælde for sjette dag i træk over 400.

- Tallene er desværre stadig til den høje side, lyder det fra Søren Riis Paludan, der er professor i virologi ved Aarhus Universitet.

- Spørgsmålet er, om vi skal vænne os til det her. Altså at tallene var kunstigt lave i sommer, som man også ser ved for eksempel influenza, siger han.

Han tror ikke, at man skal forvente, at tallene i løbet af vinteren bliver så lave, som de var i sommer.

Han tror dog samtidig, at der om en uges tid begynder at kunne ses en effekt af de restriktioner, der blev iværksat sidste uge.

- Som sagt går kurven formentlig ikke helt i gulvet, men den er nok knækket, lyder det fra virologen.

I alt er der ifølge opgørelsen nu 79 indlagte med covid-19 på de danske hospitaler, hvilket er fire flere end mandag.

Der er registreret 16 nye indlæggelser af patienter i dagens opgørelse. Der kan dog være en vis forsinkelse i registreringen af nyindlæggelser.

Af de 79 nuværende indlagte ligger 19 på intensiv, hvoraf fire ligger i respirator.

Der er nu det højeste antal indlagte siden 8. juni. Der er dog en del færre, end da tallet toppede 30. marts med 533 indlagte coronapatienter.

Der er registreret yderligere et dødsfald det seneste døgn. I alt 641 med covid-19 er afgået ved døden i Danmark.

Kontakttallet - der tidligere blev kaldt smittetrykket - er faldet den seneste uge, viser tirsdagens opdatering.

Tallet er en beregning af, hvor mange en smittet person beregnes at give smitten videre til.

Det er faldet til 1,3 fra 1,5. Det betyder, at 10 smittede nu i gennemsnit smitter 13 andre mod før 15.

Det seneste døgn er der taget tæt på 50.000 coronaprøver. Af dem var 22.504 på personer, der ikke tidligere har fået foretaget en test.

