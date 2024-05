En ny rapport vil aflive bekymringerne for, om det trængte Danmark når målet om 30 procent beskyttet natur.

Meget mere levende natur og ilt til Danmarks gispende biodiversitet kræver store områder med sammenhængende natur på minimum 500 og gerne 5000 hektar.

Men det kan vi faktisk sagtens få i Danmark. Uden at ruinere statsbudgettet.

Det er det overraskende hovedbudskab i den hidtil mest omfattende analyse af biodiversiteten på de danske natur-, skov- og landbrugsarealer.

- Danmark har EU's mest truede og dårligste natur. Men vi har stadig muligheden for også med en overskuelig økonomisk indsats at få en meget mere varieret natur til gavn for os allesammen, siger Carsten Rahbek, professor i biodiversitet på Københavns Universitet.

Han står sammen med Anders Højgård Petersen bag rapporten, der er lavet i samarbejde med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Danmark skal som de øvrige EU-lande sikre 30 procent beskyttet natur. I dag har vi kun omkring to procent.

- Mange mener, at det er umuligt på vores lille og landbrugsintensive areal. Men vores budskab er, at det kan sagtens lade sig gøre. Vi anviser også de oplagte områder at gøre det på, siger Carsten Rahbek.

- Danmark har hidtil lavet småprojekter, som ingen reel effekt har på naturen. Vi har her fokuseret på store, der batter noget, og som bør tages først. Så er der nogle småprojekter, som bagefter vil hænge fint sammen med de andre.

Rapporten peger på 239 store naturområder, som svarer til 20 procent af det danske areal. Med efterfølgende udbygning med ti procent yderligere områder og ny natur kan de 30 procent nås.

- Vi har regnet ud, at det vil koste to til fire milliarder årligt - promiller af det samlede danske nationalbudget, siger Carsten Rahbek.

Som sidegevinster peger han på rensning af drikkevand, beskyttelse mod oversvømmelser, hjælp mod iltsvind, klimaforbedringer samt sundhedsgevinster.

- Dertil kommer turismen, som har enorm voksende betydning i Europa. Klimaændringer vil flytte en kæmpeindtægt nordpå væk fra Middelhavet, som bliver alt for varmt. Her er natur noget af det mest efterspurgte, og som vi kan levere.

- EU har i sine anbefalinger af 30 procent beskyttet natur peget på danske gevinster herunder turisme på 30 milliarder, siger han.

/ritzau/