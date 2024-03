Vinderen af hovedkonkurrencen ved årets Berlinale afsløres lørdag. Det danske drama "Vogter" er med i opløbet.

Lørdag aften løftes sløret for, om det danske drama "Vogter" vinder en Guldbjørn ved dette års Berlin Film Festival - også kaldet Berlinalen.

Det er første gang i otte år, at en dansksproget film er med i festivalens hovedkonkurrence.

- At være hernede og repræsentere "Vogter", Danmark og dansk film er en kæmpe ære. Det er jeg enormt stolt af at være en lille del af, siger Dar Salim, der har en af filmens bærende roller.

I "Vogter", som er instrueret af Gustav Möller, bliver fængselsbetjenten Eva, spillet af Sidse Babett Knudsen, viklet ind i et moralsk dilemma i mødet med den hårdkogte kriminelle Mikkel, skildret af Sebastian Bull, der sidder inde for mordet på Evas søn.

Stik mod al fornuft bliver hun overflyttet til den sikrede afdeling, som Dar Salim spiller afdelingslederen af. Her afsoner Mikkel, og derfra udfolder der sig et højspændt drama om retfærdighed og retsfølelse.

- Jeg skal bare nyde det og læne mig tilbage, fordi vi har virkelig knoklet. Så nu skal vi bare se det hele gå op i en højere enhed, siger Sebastian Bull.

"Vogter" havde verdenspremiere 22. februar. Det er ikke den eneste danske film, der ved årets Berlinale blev vist for første gang.

Birgitte Stærmoses "Afterwar" havde verdenspremiere 19. februar. Dokumentaren er nomineret til den prestigefyldte Berlinale Documentary Award.

Lørdagens prisuddeling er kulminationen på den ugelange filmfestival, der har eksisteret siden 1951.

Dog kunne stjernefrøet Asta Kamma August allerede mandag lade sig hædre, da hun sammen med ni andre unge skuespiltalenter fra rundt omkring i Europa modtog Berlinalens talentpris kaldet Shooting Star.

Den dansk-svenske skuespiller, som er uddannet i Danmark og kendt fra film og serier som "Pagten" og "Sygeplejeskolen", var indstillet af Sverige.

Derudover er to danske co-produktioner, "Crossing" og "Brief History of a Family", også på festivalens program.

/ritzau/