Der vil fremover kunne åbnes for rejser til lavrisikoregioner i karantænelande - orange lande - i EU/Schengen og Storbritannien. Det oplyser Udenrigsministeriet.

- Fredagens regionale rejsevejledninger vil afspejle den alvorlige smittesituation, der er i Europa netop nu. Der vil næppe være nye muligheder for at rejse i morgen, fordi det simpelthen går den gale vej mange steder både med smitten og med skrappe restriktioner, der gør det svært at rejse.

- Den nye regionale tilgang gør, at vi fremover kan tilpasse vores rejseanbefalinger mere målrettet, særligt når smittesituationen i Europa bliver bedre. Men hovedhensynet er og bliver danskernes sundhed og sikkerhed. Det går vi ikke på kompromis med, siger udenrigsminister Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.

