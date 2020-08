Departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels beklager nu de omstændigheder og arbejdsforhold, som har fået 10 topforskere i Statens Serum Institut til at søge væk fra deres arbejdsplads.

Det forklarer han B.T. i en skriftlig kommentar.

'Jeg har afholdt et møde med medarbejderne på SSI, hvor vi har drøftet deres utilfredshed med den undersøgelse, Kammeradvokaten har gennemført. I den forbindelse har jeg beklaget, at processen blev meget forceret og kunne opfattes som en kritik af forskernes arbejde. Det har på ingen måde været intentionen,' skriver Per Okkels.

De 10 forskere har i et brev til Københavns Universitet anmodet om at flytte deres faglige arbejde dertil. Per Okkels er parat til at imødekomme forskernes ønske. I hvert fald for nogle af dem.

Departementschef Per Okkels har ifølge B.T.s oplysninger forgæves forsøgt at tale de 10 forskere fra at forlade SSI. De 10 forskere har bedt Københavns Universitet om at overtage deres arbejde. Lykkedes det ikke, så har de rige muligheder for at arbejde videre, for eksempel i udlandet. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Departementschef Per Okkels har ifølge B.T.s oplysninger forgæves forsøgt at tale de 10 forskere fra at forlade SSI. De 10 forskere har bedt Københavns Universitet om at overtage deres arbejde. Lykkedes det ikke, så har de rige muligheder for at arbejde videre, for eksempel i udlandet. Foto: Thomas Lekfeldt

'Der skal ikke herske nogen tvivl om, at SSI har et værdifuldt og dynamisk forskningsmiljø, som vi vil værne om og gerne udbygge yderligere. Hvis enkelte forskere ønsker en ansættelse på Københavns Universitet, vil vi naturligvis være behjælpelige med en god overførsel til Københavns Universitet,' skriver han til B.T.

B.T. har desuden modtaget en skriftlig kommentar fra Ole Jensen, der er fungerende direktør i Statens Serum Institut. Han erkender, at den nu afsluttede Kammeradvokatundersøgelse har været en hård byrde for medarbejderne.

»SSI er meget opmærksom på, at den gennemførte Kammeradvokatundersøgelse har været en svær proces at komme igennem – særligt for de områder og medarbejdere på SSI, der har været inddraget i at skulle bidrage til den. SSI har et meget stærkt fagligt miljø omkring den epidemiologiske forskning, som SSI ønsker at fastholde og udvikle over de kommende år,« skriver han.

B.T. har ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til hverken Ole Jensen eller Per Okkels.

Sagen om de 10 forskeres utilfredshed og mulige opsigelse er nu havnet på statsminister Mette Frederiksens bord, erfarer B.T. Statsministeriet vil undgå det prestigetab og den faglige ydmygelse, som SSI risikerer, ved at medarbejderne forlader arbejdspladsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sagen om de 10 forskeres utilfredshed og mulige opsigelse er nu havnet på statsminister Mette Frederiksens bord, erfarer B.T. Statsministeriet vil undgå det prestigetab og den faglige ydmygelse, som SSI risikerer, ved at medarbejderne forlader arbejdspladsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

B.T. kunne torsdag fortælle, at 10 topforskere fra Statens Serum Institut er så utilfredse med, at de er blevet underlagt en advokatundersøgelse i Statens Serum Institut, at de truer med at forlade SSI og i stedet rykke til Københavns Universitet.

Undersøgelsen, som varetages af Kammeradvokaten, er blevet startet efter, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i december fritog daværende direktør i netop Statens Serum Institut for tjeneste efter en sag om salg af vacciner til Indien.

Ifølge Berlingske var der tale om 'urent trav', hvor nogle medarbejdere angiveligt har haft private interesser i sagen.

De 10 forskere, som nu truer med at forlade SSI, beskriver, at de er blevet bedt om at prioritere Kammeradvokatens undersøgelse, og imens har deres egen forskning ligget stille.

De 10 forskere føler sig beklikket uretmæssigt på deres troværdighed og skrev derfor en samlet erklæring til Københavns Universitet, hvor de håbede at blive ansat og fortsætte deres arbejde.

'Vi er nu, trods mange gode år på SSI, nået til et punkt, hvor vi ikke længere kan fortsætte afdelingens aktiviteter på denne arbejdsplads, og vi søger derfor aktivt et nyt hjem for disse,' skriver forskerne i en fælles erklæring, som er dateret 5. august i år.

'Megen forskning ligger desværre stille på SSI som et resultat af Kammeradvokat-undersøgelsen og dens eftervirkninger. Det er os derfor magtpåliggende, at der hurtigt findes en tilfredsstillende løsning på situationen,' skriver forskerne.

Ifølge B.T.s oplysninger er sagen havnet på statsministerens bord.