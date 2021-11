For Dennis Kjøller Bak var dagens kryds lidt sværere at sætte end for de fleste andre.

På stemmesedlen er der nemlig to navne, som han kender ganske godt. Men nu er beslutningen taget.

Dennis Kjøller Baks hustru, Charlotte Kjøller Bak, og hans datter, Line Kjøller Bak, stiller begge op for Det Konservative Folkeparti ved årets kommunalvalg i Odense.

Det har givet anledning til en del spekulationer.

»Uh, jeg har meget på spil,« fortalte en smilende Dennis Kjøller Bak, da han stod foran valgstedet.

»Nu står jeg med, om jeg skal gå med husfreden derhjemme. Eller se om jeg skal fastholde min datters kærlighed til mig,« lød det.

Politisk adskiller de to kvinder sig dog en smule, og det er muligvis det, der afgjorde valget for Dennis Kjøller Bak.

»Line appellerer lidt mere til de unge vælgere. Hun er meget, meget stærk på klima og tryghed i byen. Charlotte går meget med ældrepleje og omsorgen for de ældre her i byen, og jeg er jo ved at nærme mig den alder,« forklarer han.

Ved hans side står Charlotte Kjøller Bak, der til gengæld ikke er i tvivl om, hvem hun skal stemme på.

»Lige om et øjeblik går jeg ind og sætter et kryds ved mig selv. Og grunden til, at jeg stemmer på mig selv, er selvfølgelig, fordi jeg stiller op, men jeg synes også, at jeg har noget at tilbyde byen,« lyder det fra Charlotte Kjøller Bak.

Klokken 13.31 forlod Dennis og Charlotte Kjøller Bak så Rådhuset efter at have sat deres kryds.

»Jeg stemte på Charlotte,« lyder det fra Dennis Kjøller Bak, som hurtigt tilføjer:

»Hvis min datter ser det her, så må jeg jo bare sige: 'Skat, jeg skal nok give dig en god middag i byen. Eller måske et lille stykke tøj. Men jeg går med husfreden'.«

Charlotte Kjøller Bak er nummer otte på Det Konservative Folkepartis liste. Hendes datter Line Kjøller Bak er den sidste af de 24 kandidater på listen.