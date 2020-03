På vej ned ad skibakken i Norditalien modtager Dennis Friis Skaarup en sms fra Udenrigsministeriet. Han og familien bedes gå i coronakarantæne i 14 dage, når han kommer hjem til Danmark.

Det er sådan set fint nok for Dennis Friis Skaarup, for han har forældre derhjemme, han er bange for at smitte.

Han har også to butikker, hvor han bestemt ikke har interesse i at smitte de ansatte.

Der er bare en ting, han ikke forstår. Hvordan giver det mening, at han skal i karantæne, når han på turen hjem til sit hus i Taastrup transporterer sig side om side med mange andre mennesker.

Dennis Friis Skaarup fik denne sms af Udenrigsministeriet onsdag d. 4. marts. Midt i sin skiferie. Vis mere Dennis Friis Skaarup fik denne sms af Udenrigsministeriet onsdag d. 4. marts. Midt i sin skiferie.

»Mette Frederiksen holder et stort pressemøde og tager nye tiltag i brug. Man får indtryk af, at virussen skal tages meget alvorligt. Men jeg skal hjem fra Norditalien i dag, og på vejen hjem kommer jeg til at være tæt på mange tusinde mennesker. Det hænger ikke sammen med, at jeg skal i karantæne,« fortæller Dennis Friis Skaarup, da B.T. taler med ham, netop som han sidder i bussen på vej retur til Danmark.

Dennis har været på skiferie i Canazei, hvor der endnu ikke er coronasmitte. Men familien har stået på ski i områder, hvor folk har været ramte. Familiens skikort gjaldt nemlig til 12 forskellige dale.

For at passe på yderligere smittefare har Skinetworks, som Dennis Friis Skaarup og familien rejser med, valgt at de skal flyve hjem fra Østrig i stedet for Italien.

Men Dennis Friis Skaarup og familiens tætte kontakt til andre mennesker stopper ikke her.

»Lige nu sidder jeg i en bus med omkring 40 andre mennesker, der alle har været på skiferie i forskellige dale. Når vi kommer til Østrig, skal vi ind i en lufthavn og op i et fly. Så lander vi i Kastrup. Her skal vi gå igennem en lufthavn med mange tusinde mennesker og ned til bagagebåndet. Så var det egentlig planen, at vi vil tage metroen og S-toget hjem, men nu har vi besluttet os for at tage en taxa.«

Dennis Friis Skaarup tør nemlig ikke andet, og familien er heller ikke trykke ved at lade et familiemedlem komme og hente dem i lufthavnen.

»Vi har ældre forældre, der er meget nervøse for, at vi kommer hjem hernede fra. Specielt når vi modtager sms'er med advarsler om karantæne. Så vi klarer den selv,« siger Dennis Friis Skaarup.

Og det er lige præcis det, at familien selv skal transportere sig hjem blandt en masse andre mennesker, Dennis Friis Skaarup har svært ved at forstå.

»Vi undrer os over, at man ikke gør noget mere, når vi kommer hjem. Hvis man ikke må gå til koncerter, fodbold og Melodi Grand Prix, hvorfor må man så gå igennem en lufthavn - særligt når man kommer fra Norditalien? Det virker paradoksalt og absurd, når Udenrigsministeriet samtidig opfordrer os til at gå i karantæne.«

De danske myndighedens blandede signaler giver Dennis Friis Skaarup et behov for at råbe op.

For problemet er ifølge Dennis Friis Skaarup større end den lille firemands-families hjemtur.

I dag er det nemlig store-rejsedag på skisportstederne. Det betyder, at en masse nye turister snart vælter ud på de Norditalienske alper, og masse solbrændte skiturister nu tager hjem til Danmark.