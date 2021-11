Da 22-årige Dennis Rosenlund sidste år flyttede fra Odense til København for at starte på studie, blev det begyndelsen på et helt nyt eventyr.

Som ung og ny i Hovedstaden stod han i en situation, hvor han havde lyst til at møde nogle nye mennesker. Derfor oprettede han en profil på datingappen Tinder.

Hurtigt måtte han dog erkende, at et match ikke nødvendigvis var lig med et møde - men så fandt han en mellemvej.

»Det gik op for mig, at det var utroligt sjældent, man endte med at mødes. Men hvis jeg i stedet inviterede på en doubledate med mig og min ven, så endte vi rent faktisk med at mødes« fortæller Dennis Rosenlund.



»Det var en mindre akavet og en mere tryg måde at mødes på.«

Efter flere vellykkede doubledates med kammeraterne fik han i februar en idé, der skulle vise sig at få hurtige ben at gå på.

I oktober kunne han nemlig lancere appen Doubble. En datingapp, hvor man i selskab med sine venner kan matche med en anden vennegruppe og på den måde drage på doubledates.

»Vi er den eneste dating app, der ikke handler om kærlighed. Doubble er et socialt koncept,« fortæller han og fortsætter:

Sådan ser det ud, når du og en ven danner et match med et andet vennepar i Doubble. Vis mere Sådan ser det ud, når du og en ven danner et match med et andet vennepar i Doubble.

»Det handler ikke så meget om kærligheden og at finde den eneste ene. Det handler mere om at møde nye mennesker og få nogle fede oplevelser med sine venner og veninder.«

Den første tid siden lanceringen er da også gået over al forventning for den 22-årige appmager. I skrivende stund har mere end 2000 brugere nemlig oprettet en profil på Doubble.

Størstedelen af brugerne kommer - indtil videre - fra CBS, hvor Dennis Rosenlund har sin daglige gang og studerer international business. Enkelte fra hjembyen Odense har da også oprettet sig, mens nogle fra Aarhus også er bidt på.

Foruden et trygt bagland i selskabet, sørger Doubble også for at bryde isen, når den første besked skal sendes.

I appen er der nemlig inkorporeret en oplevelsesfane, hvor der gives forslag til blandt andet barer og caféer i nærheden, man kan invitere sine dates på.

»Det kan vi tydeligt se, at folk benytter sig af. Det er også medvirkende til, at folk rent faktisk mødes,« forklarer Dennis Rosenlund.

På trods at, at appen udsprang af Dennis' eget ønske om at møde nye mennesker, har han efter Doubbles lancering haft for travlt til selv at benytte sig af appen.