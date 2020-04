»Min hverdag er gået fra, at jeg er hjemme hver aften, til at det er jeg aldrig. Jeg har ikke oplevet den ensomhed, nogen skulle have gjort. Der er bare travlhed.«

Ordene kommer fra Dennis Drejer, der er stifter af webshoppen Rito, hvor der kan købes garn og andre hobbyartikler.

For mens andre butikker oplever store problemer under coronakrisen, går det her modsat.

Omsætningen er steget med 300 procent, fortalte han søndag aften til DR. Og da B.T taler med ham tidligt mandag morgen, er travlheden tydelig.

Helligdag findes ikke for Dennis Drejer, der er i fuld gang på arbejdet allerede. Det samme gælder Ritos medarbejdere, der løber rundt mellem reolerne på lageret i Skive.

»Det går rigtig stærkt. Vi er udfordret på flere fronter. Vi er nødt til at overholde retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, så vi ikke skaber smitte internt. Det er fordi, medarbejderne ikke skal blive syge, og så må virksomheden ikke gå i stå af, at alle ligger syge,« siger Dennis Drejer.

Han har de seneste tre uger ansat, hvad der svarer til 14 medarbejdere på fuldtid, og der bliver konklet fra klokken 6 om morgenen til 22 om aftenen.

Omsætningen går kun en vej, og det er særligt garn og strygeperler, der bliver solgt meget af.

Derudover lægger kunderne også en del karton, fjer, stof og tusser i indkøbskurven på webshoppen, ligesom der også bliver solgt en del elastik, der bliver brugt til at lave masker til sundhedsvæsenet.

»Vi har faktisk kunder, der i kommentarfeltet skriver: 'Undskyld, jeg hamstrer lidt'. De joker lidt med det. Vi er også næsten nødt til at hamstre lidt hos vores leverandører, fordi vi vækster, som vi gør, men også fordi vi vil være sikre på, vi ikke bliver ramt af lukninger fra udlandet,« siger Dennis Drejer, der bruger Indien som et eksempel på et lukket land.

Han har dog ikke haft meget tid til at nyde, hvor godt det går for butikken, som han startede i januar 2014.

»I og med jeg forsøger at gå forrest, har jeg nærmest ikke haft et frirum til at kigge på noget som helst, eller tænke over hvad det får af betydning for virksomheden på sigt. Lige nu handler det bare om at slukke ildebrande. Vi køber flere pallereoler hjem, jeg sætter dem op nat og dag, så der er plads til de varer, der kommer hjem,« siger Dennis Drejer.

Det hele går stærkt. Projekter, der egentlig først var planlagt til om to eller tre år, er blevet hastet igennem, for at Rito kan blive optimeret endnu mere.

»Det er helt vildt fedt. Men på den måde at det er udfordringer, vi ikke rigtig rammer i dagligdagen. Det er interessant at prøve,« siger Dennis Drejer, der også godt ved, at der kommer en tid efter coronavirus.

En tid, hvor hverdagen igen bliver normal, og derfor skal han også sikre sig, at set-uppet ikke er blevet overdimensioneret, eller at de brænder inde med for mange varer. Han håber dog, at de kan ride videre på bølgen.

»Jeg håber, vi i denne her proces som virksomhed får flere mennesker til at blive kreative. Det gælder så mange menensker som muligt. Vi kan se på tallene, at mange nye kommer ind. Det kan være børneforældre, det kan være veninder til kreative piger, som lokker dem til at gå i gang,« siger Dennis Drejer.