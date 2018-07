Når regeringens ministre skal på tværs af landet til broåbninger og kulturvigtige ferniseringer, skal der fart på. Og til tider lidt for meget fart på.

En omfattende aktindsigt, som B.T. har søgt i landets 19 ministerier, viser gennem en treårig periode, hvor og hvor meget ministerbilerne har kørt for hurtigt, når de med ministeren på bagsædet skulle fra A til B.

I årene 2015-2017 er der udstedt 16 bødeforlæg, som fordeler sig på 12 ministerier. Alle fartovertrædelser er dokumenteret med beløb, der svinger fra 1.000 kr. til 2.000 kr.

Fakta Ministerbilernes fartbøder: B.T. har søgt aktindsigt i fartovertrædelser for ministerbilen i årene 2015-2017. Aktindsigten er søgt i alle landets 19 ministerier. To ministerier, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet, har ikke fundet grundlag for at meddele B.T. aktindsigt, og to ministerier, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Kulturministeriet, har ikke svaret. NB. Det er praksis i alle ministerier, at bødeforlægget betales af den identificerede fører af ministerbilen. Beskæftigelsesministeriet: Har ikke afholdt udgifter til fartbøder i forbindelse med brug af ministerbilen i årene 2015-2017. Børne- og Socialministeriet: Bødeforlægget beløb sig til 1.000,00 kr. Registreringen ved den automatiske fartkontrol fandt sted den 13. marts 2017 på Fynske Motorvej. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Mangler svar. Erhvervs- og Vækstministeriet: Bødeforlægget beløb sig til 1.500 kr. Dato: 11. december 2015. Lokation: København. Finansministeriet og Statsministeriet: Bødeforlægget beløb sig til 1.000 kr. Dato: 20. august 2015. Lokation: Nykøbing Falster

Bødeforlægget beløb sig til 1.500 kr. Dato: 10. februar 2016. Lokation: København V.

Bødeforlæg: uoplyst. Dato: 21. november 2016. Lokation: Storebæltsbroen

Bødeforlægget beløb sig til 1.000 kr. Dato: 22. december 2016. Lokation: Hillerødmotorvejen Finansministeriets reservechaufførordning: Bøder for Finansministeriet, Statsministeriet, Ministeriet for Offentlig Innovation, Ministeriet for Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde og Undervisningsministeriet: Bødeforlægget beløb sig til 1.500 kr. Dato: 10. juni 2017. Lokation: Frederiksberg

Bødeforlægget beløb sig til 1.500 kr. Dato: 10. juni 2017. Lokation: København K.

Bødeforlægget beløb sig til 1.000 kr. Dato: 18. juni 2017. Lokation: Allinge

Bødeforlægget beløb sig til 1.000 kr. Dato: 28. juni 2017. Lokation: København SV. Forsvarsministeriet: Har ikke afholdt udgifter til fartbøder i forbindelse med brug af ministerbilen i årene 2015-2017. Justitsministeriet: Har ikke afholdt udgifter til fartbøder i forbindelse med brug af ministerbilen i årene 2015-2017. Kirkeministeriet: Har ikke afholdt udgifter til fartbøder i forbindelse med brug af ministerbilen i årene 2015-2017. Kulturministeriet: Mangler svar Miljø- og Fødevareministeriet: Bødeforlægget beløb sig til 1.000 kr. Dato: 8. oktober 2017. Lokation: Vestmotorvejen ved 4632 Bjæverskov Undervisningsministeriet: Bødeforlægget beløb sig til 1.000 kr. Dato: sommeren 2015. Lokation: ikke videre specificeret. NB. Bøden er givet i forbindelse med leje af en bil under ministerbilens reparation i sommeren 2015.. Skatteministeriet: Bødeforlægget beløb sig til 1.500 kr. Dato: 30. september 2015. Lokation: Nordjylland (ikke videre specificeret) Sundheds- og Ældreministeriet: Ministeriet afslår B.T.s anmodning om aktindsigt med forklaring om, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Med dette menes chaufføren. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: Bødeforlægget beløb sig til 2.000 kr. Dato: 5. august 2015. Lokation: Fynske Motorvej Uddannelses- og Forskningsministeriet: Har ikke afholdt udgifter til fartbøder i forbindelse med brug af ministerbilen i årene 2015-2017. Udenrigsministeriet: Bødeforlægget beløb sig til 1.500 kr. Dato: 30. november 2015. Lokation: Herningvej ved Skive (kørt mindst 101 km/t. i en 80 km/t.-zone). Bilmodel: Mercedes-Benz S 500 Plug In Hybrid.

Bødeforlægget beløb sig til 1.000 kr. Dato: 15. december 2016. Lokation: Vestmotorvejen ved Korsør (kørt mindst 125 km/t. i en 110 km/t.-zone). Bilmodel: Audi A8, 3.0 Tdi 250 Hk Lang Quattro Tiptronic. Udlændinge- og Integrationsministeriet: Ministeriet afslår B.T.s anmodning om aktindsigt med forklaring om, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Med dette menes chaufføren. Økonomi- og Indenrigsministeriet: Har ikke afholdt udgifter til fartbøder i forbindelse med brug af ministerbilen i årene 2015-2017.

Under et enkelt bødeforlæg fra den 21. november 2016 står der dog 'uoplyst'. Lokationen er Storebæltsbroen. Hvilken minister der har siddet i bilen, fremgår ikke direkte af svaret på B.T.s aktindsigt. Blot, at det enten har været statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) eller daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Er man knivskarp i dansk politik, vil man hæfte sig ved datoen den 21. november 2016. Det var nemlig her, Lars Løkke Rasmussen var i fuld gang med forhandlingerne om at danne en ny regering. Og det er i kølvandet på offentliggørelsen af denne, at statsministeren selv svarer på det, som Moderniseringsstyrelsen ikke formår i aktindsigten.

I sin åbningstale i Folketinget den 1. december - efter den nye regeringsdannelse den 28. november - siger Lars Løkke Rasmussen fra talerstolen:

»(...) Den kunne jeg tygge på i bilen hen over Storebæltsbroen og hjem over Sjælland en mørk novemberaften.«

Hvor stærkt ministerbilen med en regeringsrokade-indstillet statsminister på bagsædet kørte denne mørke novemberaften, fremgår heller ikke af aktindsigten. Dog viser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis døgnrapport fra netop mandag den 21. november 2016, at der i tidsrummet fra kl. 16.19 til 21.46 blev blitzet 475 bilister på Storebæltsbroen. 22 fik klip i kortet, og den hurtigste kørte 164 km/t. Hvor ministerbilen med statsministeren befinder sig i dette felt, vides ikke.

B.T. har anmodet Statsministeriet om en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen, men det har ikke været muligt at få.

Fakta Hastighedsovertrædelser: Fartbøder starter ved et minimum på 1.000 kr. og slutter ved et maximum på 12.500 kr. Herudover kan man få klip i kortet. Overtrædelser ved +50 km/t.: 51-59 = 1.000 kr. i bøde 60-69 = 1.500 kr. i bøde 70-79 = 2.000 kr. i bøde 80-84 = 2.500 kr. i bøde 85-89 = 3.000 kr. i bøde +100 % = 5.000 kr. i bøde

Overtrædelser ved +70 km/t.: 71-83 = 1.000 kr. i bøde 84-97 = 1.500 kr. i bøde 98-11 = 2.000 kr. i bøde 112-118 = 2.500 kr. i bøde 119-125 = 3.000 kr. i bøde +100 % = 5.000 kr. i bøde

Overtrædelser ved +110 km/t.: 111-131 = 1.000 kr. i bøde 132-142 = 1.500 kr. i bøde 143-153 = 2.000 kr. i bøde 154-164 = 2.500 kr. i bøde 165-175 = 3.000 kr. i bøde +100 % = 5.000 kr. i bøde Kilde: fartboeder.dk

Ministeren presser ikke på

Ifølge Keld Strøbæk, der er fast ministerchauffør for Anders Samuelsen og Udenrigsministeriet samt tillidsmand for ca. 30 ministerchauffører, er det ikke ministerens skyld, når der i ny og næ bliver trådt lidt for hårdt på speederen.

»Da det er os, der kører bilen, og os, der bestemmer farten, er det også os, der har ansvaret. Vi har fået et kørekort og en bil, og derfor er det op til os at overholde færdselsreglerne. Jeg er aldrig selv blevet presset af en minister til at køre for hurtigt. Og jeg har heller aldrig som tillidsmand oplevet, at andre chauffører er kommet til mig og har fortalt, at de er blevet det,« siger 58-årige Keld Strøbæk, der har kørt ministerbil siden 1980’erne.

Over for B.T. fortæller han, hvordan flere ministre proaktivt fortæller chaufførerne, at de skal følge færdselsreglerne, fordi de ikke vil risikere at ende på avisernes forside. Alligevel kan der være dage, fortæller Keld Strøbæk, hvor de hestekræfts-potente ministerbiler får lidt ekstra at leve af:

»Det er da klart, at hvis det er et vigtigt møde, eller der er lidt pres på, så kører man måske lige til kanten, og hvis man ikke er helt opmærksom, kan man godt nogle gange komme lidt over. Men i bund og grund er det mit indtryk, at mine kolleger kører rigtig pænt. Og det prøver jeg også selv at gøre. Det andet giver bare dårlig omtale,« siger Keld Strøbæk.

Den 'hurtigste' minister

Ministerbilen, der har tegnet sig for det største bødeforlæg, havde den tidligere transport-, bygnings- og boligminister Hans Christian Schmidt (V) på bagsædet, da de den 5. august 2015 blev blitzet ved Odense. Bøden lød på 2.000 kr., hvilket betyder, at bilen har kørt mellem 143 og 153 km/t. i en 110 km/t.-zone.

Hans Christian Schmidt fortæller til B.T., at han ikke var klar over, at de kørte for hurtigt den dag, og at han aldrig kunne finde på at presse chaufføren til at overtræde fartgrænsen:

»Nej, tværtimod har jeg altid sagt, at man skal huske at lægge godt med tid ind. Og særligt har jeg påpeget, at de, der ikke er så kendt i jyske forhold, skal sætte sig lidt ind i det, fordi afstandene herovre er nogle andre. Men igen, det er jo, hvad der sker, og vi er alle sammen mennesker. Men det ændrer ikke på, at reglerne skal overholdes,« siger den tidligere Venstre-minister.