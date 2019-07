Mens arbejdsglæden er i top hos lærere, ledere og bankrådgivere, halter den mere ved sælgere, landmænd og ansatte i den offentlige administration.

Det viser en undersøgelse, som konsulentfirmaet Ballisager har lavet blandt godt 1.500 danskere i den arbejdsdygtige alder, skriver A4 Nu.

»Det er interessant, at de job, hvor trivslen og glæden er lavest, er de job, hvor man bliver mest målt på konkrete ting. Det siger noget om, at selvom måltal er vigtige, kan det skabe enormt meget mistrivsel, hvis man ikke når sit mål,« siger direktør Morten Ballisager til A4 Nu.

Respondenterne er blevet spurgt om, hvor glade de er for deres job, og bagefter er jobfunktioner og brancher rangeret efter, hvor stor en andel, der har svaret, at de i høj grad eller i nogen grad er glade.

Undersøgelsen viser, at der er allerflest glade medarbejdere blandt undervisere, efterfulgt af chefer og sundhedsarbejdere.

For cheferne skyldes det, at de har stor indflydelse på, hvordan deres arbejde indrettes, vurderer Morten Ballisager. Til gengæld er han mere overrasket over den høje andel af fornøjede undervisere og sundhedsarbejdere.

»Man hører jo, at de to grupper er enormt pressede, men det kan tænkes, at det bliver overdrevet lidt i den offentlige debat. Og så er det nogle mennesker, som er meget passionerede omkring det, de laver,« siger han til A4 Nu.

Men stor glæde ved jobbet kan sagtens gå hånd i hånd med frustrationer over rammevilkårene.

Det fastslår formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, som ikke er overrasket over underviserjobbets topplacering.

»At være lærer er verdens bedste job, hvis man kan lykkes med det, fordi vi har det mest meningsfulde job i hele verden. Det, der betyder allermest, er oplevelsen af at et barn vokser og bliver et ungt menneske, og at vi har et medansvar for at det lykkes,« siger han til A4 Nu.

Han peger på undersøgelser, som viser, at de lærere som forlader folkeskolen typisk bliver ved med at undervise. Årsagen er, at det er vilkårene og ikke selve arbejdet, de er trætte af.

Kigger man på brancher, ligger energisektoren helt i top. En forklaring på det kan være, at man her er en del af en spændende udvikling med grøn omstilling, vurderer ekspert i arbejdsglæde Thomas Flindt.

»I finanssektoren møder en stor andel medarbejdere også fløjtende ind på job mandag morgen. Det afspejler de gode vilkår for ansatte i banker, forsikringer, pensionsselskaber og kreditinstitutter,« siger Morten Ballisager.

Anderledes ser det ud for ansatte i de tre brancher med bundplacering, nemlig landbrug, skov og fiskeri, handel og transport og offentlig administration, som blandt andet tæller kontorfolk, djøf'ere og sagsbehandlere.

»Hvis man skal komme med et bud på, hvorfor der desværre ikke er den største trivsel den offentlige administration, handler det om at vores politikere ikke er særligt gode til at drive den offentlige sektor. Når en politiker har en dårlig sag, viser han eller hun handlekraft ved at begrave medarbejderne med nye instrukser og cirkulærer,« siger Morten Ballisager til A4 Nu.

»Kigger man på jobfunktioner, er der ét job, der skraber bunden med markant lavere jobtilfredshed end resten, nemlig sælgere. Det skyldes først og fremmest arbejdspres og dårlig ledelse,« forklarer Morten Ballisager til A4 Nu.