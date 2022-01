Smittetrykket har aldrig været større i Danmark.

Med smitterekord efter smitterekord er mange brancher blevet hårdt ramt af de mange positive coronatests.

Og i flere brancher er mere end hver fjerde lige nu smittet.

Det viser en ny redegørelse fra Statens Serum Institut.

Her viser redegørelsen en oversigt over andel positive af testede personer i forskellige brancher, og der er fem brancher, der især skiller sig ud.

Her har kultur og fritid, handel, undervisning, sundhed- og socialvæsen og hotel- og restaurationsbranchen alle en smitteprocent på over 25 procent – det vil sige over hver fjerde er smittet.

Sidstnævnte er værst, og har en andel på 33 procent smittede. Altså over hver tredje er i øjeblikket smittet.

Men det er især sundhed og socialvæsnet, som bekymrer formand for Lungeforeningen og tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital Torben Mogensen.

»Det er en stor belastning for sundhedsvæsnet. Nogen skal tage ekstra vagter og det er lig med rigtig meget overarbejde,« lyder det fra Torben Mogensen.

»Man kan dog sige, at det er godt, at folk ikke er så syge i så lang tid blandt andet på grund af vaccinerne. Så situationen er ikke katastrofal, men man kan stadig mærke det på gangene.«

Den samlede oversigt viser også, at brancher som energiforsyning og råstofvinding ligger i bunden af listen med henholdsvis 16,7 procent og 15 procent smittede.

Nedenfor kan du se et overblik over de brancher med størst smitte.