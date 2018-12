»Vil du ikke have en ekstra croissant med for kun fem kroner? Der er to for en tyver i dag.«

De fleste kender det. Det kan være svært at sige nej, når ekspedienten lokker med mersalg i form af fristende tilbud.

Men tilbuddene er ikke kun fristende, de er også fedende. Og derfor sætter Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse nu fokus på at få bremset mersalget.

»Vi bliver hver dag fristet til at købe mere, end vi har brug for. Dermed risikerer vi, at overvægten kommer snigende. Køber man fx en café latte tre gange om ugen, kan det blive til to kilo ekstra på vægten på et år, hvis man bliver lokket til at vælge en stor i stedet for en lille,« siger forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse Mette Lolk Hanak i en pressemeddelelse.

YouGov har foretaget en undersøgelse gennemført i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk, som viser, at fire ud af ti personer har sagt ’ja’ til mersalg flere gange inden for det sidste år.

Og halvdelen af dem ville ønske, at sælgeren ikke havde foreslået mere, end de havde bedt om.

Tal fra YouGov-undersøgelsen 4 ud af 10 af de adspurgte danskere har sagt ’ja’ til mersalg flere gange inden for det seneste år

56 procent er irriterede over butikkernes forsøg på mersalg af usunde mad- og drikkevarer, mens kun 22 procent synes, det er god service

1 ud af 3 af de irriterede fortryder, at de køber mere end planlagt

Hver anden ville ønske, at sælgeren ikke foreslår mere end de har bedt om. Undersøgelsen er foretaget af YouGov-og gennemført i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk. Den omfatter 808 danskere over 26 år og er repræsentativ for alder, køn, geografi og uddannelse.

Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse sætter derfor fokus på mersalg, som skal minde befolkningen om, at den usunde lokkemad ikke blot giver butikkerne flere penge i kassen.

Det giver også forbrugerne ekstra kilo på sidebenene.

De tre organisationer opfordrer forbrugerne til at tænke sig om.

Samtidig mener organisationerne, at butikkerne også bør tage ansvar.

Gode råd til forbrugerne: STOP EN HALV – Husk hvad du kom for Køb som udgangspunkt KUN dét, du havde tænkt dig

Hvis du alligevel føler dig fristet, så STOP EN HALV. Overvej, om du har behov for mere, eller om det er en DÅRLIG HANDEL at betale ekstra for noget, du ikke behøver; måske fortryder bagefter - og som ovenikøbet får dig til at tage på.

Bliver du irriteret over forsøg på mersalg, så SIG DET VENLIGT til ekspedienten i situationen. På sigt får det måske butikkerne til at holde op med det. Via Hjerteforenningen, pressemeddelelse

»Det er på tide, at butikker, kiosker og restauranter tager ansvar og gør en aktiv forskel i forebyggelsen af overvægtsepidemien. Det kan de blandt andet gøre ved at undlade at opfordre deres ansatte i at 'mersælge',« siger Morten Ørsted-Rasmussen, der er Forebyggelseschef i Hjerteforeningen.

Han fortæller, at de på den måde desuden også tilgodeser den halvdel af befolkningen – herunder deres egne kunder - som er irriterede over mersalg.