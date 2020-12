»Hvis du ikke må besøge mig, kan jeg lige så godt bare dø.«

Denise Anthonsen måtte knibe øjnene sammen og kæmpe for ikke at lade tårerne trille, da hendes morfar Mogens for tre uger siden fremstammede ovenstående ønske.

Hun sad på hans plejehjem i Tårnby, hvor hun så ofte har besøgt ham, men nu var der kommet andre boller på suppen.

Smitten var stigende i Danmark, så nu måtte morfaren kun få én besøgsven, og det blev hans søn, der altså er Denises onkel.

Men Denise har været sammen med sin morfar ugentligt i mange år og har især under corona fået smilene frem på hans læber i en svær tid, hvor han ellers har været bange og ensom.

De har spist masser af kage. De har sunget med på de store hit fra svenske Vikingarna. Og de har danset så meget, at 93-årige Mogens blev helt forpustet.

Så da Mogens pludselig fik besked på, at barnebarnet ikke kunne få lov at besøge ham, reagerede han kraftigt.

»Han splittede sin lejlighed på plejehjemmet ad, så derfor kom han på psykiatrisk hospital i nogle dage. Han gik helt ned. Han er 93 år, og det her tager livet af ham. Det kan sgu ikke være rigtigt,« fortæller Denise Anthonsen til B.T.

Denise med sin morfar på psykiatrisk hospital. Foto: Privatfoto

Hun er nemlig godt og grundigt vred – og ked – af at have set den udvikling, som hendes morfar har gennemgået, siden coronavirussen satte Danmark og resten af verden i skak tidligere på året.

Morfar Mogens har nemlig altid været en frisk mand med et stort F, selv om årene er gået, og da 2019 blev til 2020, var den 92-årige stadig et festligt indslag.

Men næsten et år med dårlige nyheder om coronavirus, afstandskrav, isolation og færre besøg har sat sit præg.

Både psykisk, men også fysisk, og det fik i juli Denise til at tage billeder jævnligt, når hun så sin morfar, så hun kunne 'dokumentere' det ydre forfald.

»Han er blevet en helt anden og er jo nærmest ældet 20 år på få måneder. Han har noget begyndende demens, men når man ikke får omsorgen, og ens hverdag bliver vendt på hovedet, så eskalerer den,« siger Denise.

Men nu tænker du sikkert: Hvad skal man gøre ved det? Det er jo coronavirussens skyld, og plejehjemmene følger blot reglerne?

Svaret er dog ikke helt så enkelt, hvis man spørger Denise.

»Der er så mange gamle mennesker i Danmark, der lever på lånt tid, og vi er jo nærmest med til at sende dem i døden, når vi presser ensomheden ind i deres liv,« siger hun og fortsætter:

»Man bliver låst inde og skal bare dø. Følgevirkningerne bliver enorme.«

Synes du, at vi 'håndterer' vores ældre for dårligt?

Denise forstår ikke, hvorfor det er umuligt at finde et kompromis, hvor man tager coronavirussen alvorligt, men stadig giver de ældre det, hun vurderer som 'et værdigt liv'.

Det kunne eksempelvis være, at man lader plejehjemsbeboerne have to eller tre, der må besøge dem, men at man skal have taget en quick-coronatest før besøgene, så man fjerner en del af risikoen for, at man kommer smittet ind på plejehjemmet.

»Det kommer til at koste mange penge, men når jeg ser, hvordan min morfar er gået i stykker de seneste måneder, så er det altså det værd. Det er også en kæmpe byrde for den ene person, der må være kontaktperson,« siger hun.

Og nu er der så sket dét, der ikke måtte ske.

Morfar Mogens bor nemlig på Plejehjemmet Irlandsvej, hvor der er mere end 90 smittede beboere, og nu er han én af dem.

»Ja, jeg fik besked i går morges om, at han er smittet med coronavirus, men jeg har ikke talt med ham endnu. Jeg har fået fortalt, at han sover. Men det gør mig da endnu mere ked af det nu, at han har haft nogle så hårde måneder,« siger Denise.

Hun er ikke den eneste, der mener, at der bør være et større fokus på, at der er en lang række følgevirkninger for den ældre generation under en nedlukning.

Denise og morfar Mogens. Foto: Privatfoto

Ja, faktisk mener generationens repræsentant, Ældre Sagen, at man er alt for forsigtig.

»Der er masser af følgevirkninger. Vi ved, at ensomhedsfølelsen over længere tid kan få fysiske konsekvenser som eksempelvis depression eller demens,« siger David Vincent Nielsen, der er ensomhedskonsulent hos Ældre Sagen og fortsætter:

»Og så er der selvfølgelig den manglende fysiske aktivitet under corona. De ældre isolerer sig, og måske deres gymnastikhold er aflyst, og så kan det gå stærkt tilbage med den fysiske formåen.«

Derfor mener David og resten af Ældre Sagen, at man bør udvide besøgsrestriktionerne, så flere kan få lov at besøge plejehjemsbeboerne.

»Vi synes, at man bør kunne få op til fem besøgspersoner, som så kan besøge beboeren i dennes egen plejebolig. Og så må man jo gøre alt for, at de ikke er smittede med test, værnemidler, afstand og god hygiejne,« siger David Vincent Nielsen.