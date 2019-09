Er du typen, der holder af en rugbrødsmad med kødpålæg, er det ikke utænkeligt, at du har spist noget andet end det, du troede.

En lovændring fra 2008 har nemlig siden betydet, at pålæg som eksempelvis skinke ikke nødvendigvis er, som det står beskrevet på pakken: Skinke.

I stedet er der ofte tale om forskellige kødstumper, der er sat sammen for at ligne skinke, skriver DR.

Og det er ikke optimalt, lyder det fra Leif Laustsen, der er formand for Danske Slagtermestre.

»Forbrugerne bliver snydt, så vandet det driver. Jeg synes, det er fup og fidus, for det har intet med en røget skinke at gøre. Muligvis er det skinkestykker, der er i, men det er jo ikke et stykke reelt skinke,« siger han til DR.

Men selvom det kan virke misvisende at kalde sammenklistrede kødstykker for 'skinke', er der intet ulovligt i det.

I 2008 vedtog politikerne på Christiansborg nemlig en lov, der droppede den såkaldte kødproduktbekendtgørelse.

En ændring, der var til stor gavn for industrien, da den betød, at produkter som skinke ikke længere var pålagt visse regler.

Tidligere var det sådan, at skinkepålæg skulle komme fra grisens bagdel, ligesom der også skulle være 'en klar identificerbar muskelstruktur på kødet'.

Loven betyder dog ikke, at producenterne har fuldstændig frit spil, når de skal navngive deres produkter.

For selvom det er helt og aldeles tilladt at kalde de sammensatte kødstykker for 'skinke', skal det også fremgå på pakken, produktet kommer i.

Man skal dog kigge godt efter for at finde beskrivelsen 'sammensat af stykker kød'. Det står nemlig som regel med småt bag på pakken.