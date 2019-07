Den tidligere danske topmodel Barbara Zatler er død. Hun blev kun 38 år gammel og efterlader sig en lille datter.

Det bekræfter Barbara Zatlers familie på Facebook.

'Det er med stor sorg at familien og nære venner til Barbara Zatler kan fortælle at Barbara i starten af juli måned 2019 forlod denne verden,' skriver familien på Barbara Zatlers egen Facebook-side.

'Det kom som et stort chok for os alle,' fortsætter familien.

Barbara Zatler, der har en fortid som model og har været på forsiden af kendte magasiner i både ind- og udland så som Playboy, Maxim og FHM, efterlader sig datteren Samara på fire år.

Den lille pige bor nu hos sin far og har det ifølge familien godt.

Barbara Zatler blev bisat den 23. juli.

Kun den nærmeste familie og de næreste venner var til stede.

Her ses Barbara Zatler på forsiden af Playboy i Slovenien i 2009. Dette cover satte for alvor gang i Barbara Zatlers modelkarriere. Foto: Ivana Kresic Vis mere Her ses Barbara Zatler på forsiden af Playboy i Slovenien i 2009. Dette cover satte for alvor gang i Barbara Zatlers modelkarriere. Foto: Ivana Kresic

Ifølge B.T.'s oplysninger fandt bisættelsen sted i Nivå Kirke.

Også Barbara Zatlers svenske fætter, Lars-Göran Stigsby har omtalt hendes alt for tidlige død på Facebook.

'Vores kusine Barbara Zatler har forladt livet på Jorden og både sorgen og savnet er stor,' skriver Lars-Göran Stigsby.

'Jeg kommer sikkert aldrig til at forstå, at du virkelig er borte. Nu er der under alle omstændigheder blevet flere engle i himlen,' fortsætter han.

Familien oplyser ikke årsagen til Barbara Zatlers død.

Hendes Facebook-profil vil indtil videre forblive åben og bliver administreret af hendes familie.

Barbara Zatler er også kendt fra tv-programmer som 'Kendis Masterchef' og 'Zulu Djævleræs' og har skrevet for flere magasiner, ligesom hun siden 2016 har haft været blogger for Bloggers Delight.

Ifølge Ude og Hjemme var hun i gang med at uddanne sig til socialrådgiver.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Barbara Zatlers familie.