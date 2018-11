Den tidligere udviklingsminister Anita Bay Bundegaard (R) bliver ny EU-direktør i det internationale Red Barnet.

Anita Bay Bundegaard bliver dermed i samme organisation, hvor hun indtil nu har besat posten som global policy-direktør i det internationale Red Barnet.

»Jeg glæder mig over, at vi i Red Barnet får endnu mere gavn af Anita Bay Bundegaards brede og dybe kendskab til det politiske arbejde på europæisk niveau,« siger den danske generalsekretær for Red Barnet, Jonas Keiding Lindholm, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»At hun samtidig er yderst velbevandret i vores globale kamp for børns rettigheder, er kun en ekstra fordel,« siger han.

Arkiv. Anita Bay Bundegaard (B), forhænverende minister for Udviklingsbistand, Det Radikale Venstre. Foto: Kaare Smith Vis mere Arkiv. Anita Bay Bundegaard (B), forhænverende minister for Udviklingsbistand, Det Radikale Venstre. Foto: Kaare Smith

Anita Bay Bundegaard har de seneste ti år haft tilknytning til organisationen.

Den 55-årige Anita Bay Bundegaard har 20 års erfaring inden for politisk arbejde, strategi og ledelse.

Hun er tidligere radikal udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen (S), var i en årrække redaktionschef på dagbladet Politiken, og hendes arbejdsliv har derudover bragt hende omkring både FN og civilsamfundssektoren.

Det internationale Red Barnet, også kaldet Save the Children, er en af verdens største ngo'er. Chefen for hele organisationen er tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).