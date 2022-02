Rigtig mange katte lider af forhøjet blodtryk, og selv om det kan være vanskeligt at spotte sygdommen, kan det være alvorligt.

Op imod 30 procent af alle katte over 10 år lider forhøjet blodtryk, og ifølge internationale studier lider op imod 74 procent af dem også af kronisk nyresygdom.

Sådan lyder i hvert fald advarslen fra biofarmaceut-virksomheden Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics i en meddelelse.

»Det kan have konsekvenser for kattens sundhed,« siger Mette Lund, som er dyrlæge og teknisk chef hos Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics, i meddelelsen.

»Det er vigtigt at være opmærksom på forhøjet blodtryk, da sygdommen kan have negative virkninger på din kats vitale organer. Både nyrer, øjne, hjerne, hjerte og blodkar kan tage skade, hvis det forhøjede blodtryk ikke behandles, og det vil forkorte kattens liv,« fortsætter Mette Lund.

Foto: Nano Calvo Vis mere Foto: Nano Calvo

Forhøjet blodtryk hos katte kaldes 'den tavse dræber', skriver man desuden, for problemet er, at kattene sjældent viser tegn på sygdommen, før tilstanden er meget fremskreden.

Derfor bør katteejere få deres dyrlæge til at tjekke blodtryk.

»Jo tidligere man sætter ind med behandling, jo bedre kan man hjælpe sin kat. Med et årligt sundhedstjek hos dyrlægen kan du mindske risikoen for kroniske sygdomme, som ofte skyldes, at din kat har haft forhøjet blodtryk gennem længere tid,« forklarer Mette Lund.

Udover det årlige tjek kan katteejere med fordel være opmærksom på, om katten ændrer adfærd og får forandringer i øjnene.

Og man opfordrer til, at holde øje med disse symptomer, som kan skyldes forhøjet blodtryk:

Nedsat appetit og vægttab

Katten drikker mere og urinerer mere, men er alligevel dehydreret

Sover mere end normalt og er svag

Manglende pelspleje med mat og kedelig pels til følge

Matte øjne og dårlig ånde

For at stille diagnosen vil dyrlægen tage blod- og urinprøve.