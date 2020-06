Den ildelugtende og falloslignende blomst i Botanisk Have har siden 2012 blomstret hvert andet år.

Den såkaldte penisblomst i Palmehuset i Botanisk Have i København er ved at folde sig ud - og fredag aften ventes den at blomstre igen.

Det oplyser Alex Arved Pedersen, der er gartner i Botanisk Have.

- Den er ved at folde sig ud nu, og i aften kommer den til at blomstre, siger Alex Arved Pedersen.

Den falloslignende blomst hedder på latin Amorphophallus Titanum, men på grund af dens voldsomme stank, når den for alvor folder sig ud, er den også kendt under navnet ligblomst.

- Det er lugten af ådsel, lig og råddent kød, som den forsøger at imitere, siger Alex Arved Pedersen.

- Det gør den for at tiltrække fluer og biller, som skal bestøve blomsterne nede i blomsterstanden.

Vil man vil se blomsten i fuldt flor - og ikke mindst opleve lugten - skal man dog ikke vente for længe.

- Den blomstrer vel i omkring 24 timer, og så begynder den stille og roligt at visne ned igen, siger Alex Arved Pedersen.

Blomsten vil dog også være et interessant syn resten af weekenden, mens den er i gang med at folde sig sammen igen, forsikrer han.

Den sjældne blomst vokser normalt i regnskovene på Sumatra i Indonesien.

I naturen kan der gå 15 år, mellem at penisblomsten blomstrer - men i Botanisk Have er det sket hvert andet år siden 2012.

Og det spektakulære syn af blomstringen har i flere år skabt kø foran Botanisk Have, når det sker.

- Det er jo også en stor blomsterstand, den har. Det er verdens største enkeltstående blomsterstand. Lige nu er den 1,5 meter høj, siger Alex Arved Pedersen.

At blomstringen kan ses hvert andet år i Palmehuset skyldes blandt andet, at gartnerne her kan give blomsten de bedste forudsætninger for blomstring i forhold til temperatur, fugt, lys og gødning.

- Vi prøver at ramme de helt rigtige forhold, og det er vi lykkedes godt med, siger Alex Arved Pedersen.

/ritzau/