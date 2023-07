Temperaturerne sniger sig op mod 50 grader flere steder i Europa, og den ekstreme varme kan koste liv.

Midt i en hedebølge, der kan slå adskillige varmerekorder, advarer den britiske klimaforsker Hannah Cloke nu.

'Varme er den stille dræber,' siger professoren fra Reading University til Reuters.

I sommeren 2022 døde næsten 62.000 mennesker fra de høje temperaturer, og Cloke frygter, at folk vil dø igen.

Flere steder i Sydeuropa er temperaturerne faretruende høje. Blandt andet Sicilien mærker varme i disse dage. Foto: Giovanni Isolino/AFP/Ritzau Scanpix

'Temperaturerne er meget høje,' sagde hun torsdag om hedebølgen i det sydlige Europa.

'Vi er bekymrede for, at en række mennesker vil dø i den her hedebølge.'

I Europa er særligt de sydlige lande ramt hårdt. Italien har allerede udløst såkaldt rød alarm i 16 byer – en advarsel om, at varmen kan være decideret farlig.

Mens det sjældent er tilfældet i Danmark, bliver hedeslag regnet som en hyppig dødsårsag i eksempelvis USA, og hedebølger kan føre til epidemier af den farlige tilstand.

Det beskriver speciallæge Hanne Berg Ravn i artiklen 'Hedeslag og overophedning' på patienthåndbogen Sundhed.dk.

'Man kan blive ramt af hedeslag (solstik), hvis kroppen ikke er i stand til at afgive tilstrækkelig varme, typisk efter man har opholdt sig længere tid i varme omgivelser', skriver lægen blandt andet.

Foto: Mourad Balti Touati/EPA/Ritzau Scanpix

Hun råder til, at man for det første bruger tid på at vænne sig til et nyt klima, før man begiver sig ud i 'fysisk aktivitet og anstrengelser'.

Derudover er det en god idé at være varsom med alkoholen, men derimod drikke meget - gerne saltholdig - væske. Mindst tre til fem liter i døgnet, lyder lægens anbefaling.

Det er også en god idé at køle kroppen regelmæssigt ved for eksempel at bade.

Der er visse symptomer, du bør være særlig opmærksom på, understreger Hanne Berg Ravn.

Mærker du eller dine nærmeste disse, skal I 'øjeblikkeligt' skaffe lægehjælp:

Varm og tør hud med manglende sved

Forvirring eller tab af bevidsthed

Hyppig opkast

Åndenød eller åndredrætsbesvær

Ifølge professor Cloke i England er det varm luft, der strømmer ind fra Sahara, som er skyld i den nuværende hedebølge.