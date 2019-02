I løbet af weekenden kravler temperaturerne op, og det topper på søndag med op til 12 grader og sol til alle.

Det lune og næsten forårsagtige vejr med kun få dryp fra oven fortsætter de kommende dage.

- Fra fredag og frem til søndag bliver det bedre dag for dag, siger Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Fredag er goderne i form af sol og varme pænt fordelt mellem de østlige og vestlige egne.

- Et højtryk, som ligger øst for Sverige, trækker mod syd. Det giver en lidt kølig strømning, som vil holde temperaturerne i det østlige Danmark på mellem to og fem grader, siger Klaus Larsen.

I de vestlige dele bliver det derimod op til syv grader.

Forskellen forklarer Klaus Larsen med, at den lidt kølige vind fra øst bliver lunet op på sin vej ind over land.

- Desuden giver en svag varmefront skyer i den vestlige del, og det holder på varmen. Til gengæld vil der være knap så meget solskin som i de østlige egne, siger han.

Bortset fra en smule nedbør i Jylland kommer der ikke regn af betydning fredag.

Natten til lørdag klarer det op, og det sender temperaturerne ned mod frysepunktet.

- Den indre del af Sjælland er mest udsat, og Midtjylland plejer også at være godt med, siger Klaus Larsen.

Lørdag bliver også fri for regn og de fleste steder får solskin.

- Vinden drejer i løbet af natten over i syd, og det bringer lunere luft med op til syv grader med sig.

Bornholm er undtagelsen. Fortsat kølig luft fra Østersøen betyder, at klippeøen må forvente noget lavere temperaturer.

Søndag bliver ubetinget weekendens flotteste dag efter en nat med lidt nattefrost.

- Søndag morgen vil der måske være nogle tågebanker, som lige skal opløses. Men derefter er der sol til alle, og det bliver mellem 7 og 12 grader varmt, siger Klaus Larsen.

Nordjyderne skal dog ikke tøve for længe med at begive sig ud i vintersolen.

- I løbet af eftermiddagen fortrænger skyer solen i landsdelen, og der kan også komme tågebanker, siger Klaus Larsen.

/ritzau/