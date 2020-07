Den ser måske flot ud, som den står dér med sine gule blomster og vokser i skovkanten eller langs veje og stier.

Men det gælder om at holde fingrene fra den - for den gule pastinak er giftig.

Det oplyser Miljøstyrelsen til TV 2 i forbindelse med, at den vilde gule pastinak nu er godt i gang med at blomstre rundt omkring i landet.

Det kan ellers være fristende at plukke planten på grund af dens fine gule blomster, der sidder i en stor skærmform, men du rådes til at lade være.

Den gule pastinak - der blomstrer mellem juni og august og er i familie med bjørnekloen - indeholder nemlig en plantegift.

Hvis du får plantens saft på dig, kan sollys efterfølgende føre til, at du får både vabler og smertefuldt udslæt, der minder om brandsår.

Når solen skinner, skal man derfor passe ekstra meget på, da det er solens stråler, der aktiverer giften. Ligesom hvis man fik bjørneklo på huden.

'Er man uheldig at få saften fra den vilde pastinak på sig, er det vigtigt at skylle huden grundigt med vand,' oplyser Naturstyrelsen om planten.

Til TV 2 har Naturstyrelsens naturvejleder Jes Aagaard tidligere fortalt, at der ikke sker noget, hvis bare man passer på, når man har med planten at gøre.

»Men problemet er, at mange ikke kender den gule pastinak. Det er en plante, der altid har været der, og som vokser alle steder i landet. Dem, der har haver og går i naturen, er nok stødt på den, men der er også mange, der ikke kender til den, når den vokser vildt i naturen. Den har en rigtig fin blomst, og hvis folk ikke kender planten, så tror de, at den kan plukkes,« forklarede han sidste år.

Har du fået plantens saft på dig, skal du undgå at udsætte din hud for sollys i de efterfølgende dage for at mindske risikoen for, at din hud bliver rød, irriteret og fyldt med de væskefyldte blærer.

Hvis det bliver slemt, rådes du til at kontakte en læge.